Absetz-Schock: Wer mit der Abnehmspritze stoppt, riskiert Herzinfarkt!

Eine großangelegte wissenschaftliche Untersuchung aus Italien liefert neue Erkenntnisse über die Risiken beim Absetzen von GLP-1-Präparaten wie Ozempic und Wegovy. Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes stieg nach Beendigung der Therapie die Häufigkeit von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Todesfällen markant an.

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Die in Italien durchgeführte Beobachtungsstudie stützt sich auf eine breite empirische Grundlage. Die Forscher analysierten die Krankheitsverläufe von insgesamt 80.302 Patienten mit Typ-2-Diabetes aus 301 spezialisierten Behandlungszentren im ganzen Land. Zu Beginn des Beobachtungszeitraums litt keiner der erfassten Teilnehmer an einer bekannten Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Ein wesentliches Detail der Untersuchung: Sämtliche Studienteilnehmer erhielten GLP-1-Rezeptor-Agonisten primär zur Regulierung ihres Blutzuckerspiegels im Rahmen der Diabetes-Therapie und nicht als reine Lifestyle-Behandlung zur reinen Gewichtsreduktion. Zu dieser Wirkstoffklasse zählt unter anderem das bekannte Semaglutid, das weltweit in Präparaten wie Ozempic und Wegovy eingesetzt wird.

Drastische Unterschiede zwischen Abbrechern und Dauerpatienten

Im Zuge der Auswertung teilten die Mediziner die Patienten in zwei Gruppen ein, um die langfristigen Auswirkungen der Therapietreue zu vergleichen:

Fortführung der Behandlung: 31.687 Patienten (39,5 Prozent) nahmen ihr GLP-1-Medikament bis zum letzten dokumentierten Kontrolltermin kontinuierlich ein.

31.687 Patienten (39,5 Prozent) nahmen ihr GLP-1-Medikament bis zum letzten dokumentierten Kontrolltermin kontinuierlich ein. Therapieabbruch: 48.615 Patienten (60,5 Prozent) beendeten die medikamentöse Behandlung im Verlauf der Beobachtungszeit.

Der statistische Vergleich brachte deutliche Abweichungen zutage: Patienten, welche die Einnahme abbrachen, wiesen im weiteren Verlauf ein rund doppelt so hohes Risiko für das kombinierte Auftreten von Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod auf. Betrachtet man die reine Sterblichkeit isoliert, lag diese bei jenen Personen, welche die Präparate absetzten, sogar fast fünfmal so hoch. Bei Patienten mit diagnostizierter Adipositas, also starkem Übergewicht, fiel dieser negative Zusammenhang noch deutlicher ins Gewicht.

Beobachtungsstudie belegt keine direkte Kausalität

Trotz der beunruhigenden Kennzahlen weisen die Studienautoren ausdrücklich auf die methodischen Grenzen der Untersuchung hin. Da es sich um eine retrospektive Auswertung handelt, lässt sich aus den Daten kein direkter ursächlicher Zusammenhang ableiten.

Die konkreten Beweggründe für den Abbruch der Spritzentherapie konnten in den Krankenakten nicht lückenlos nachvollzogen werden. So ist denkbar, dass Patienten die Einnahme aufgrund anderer schwerer Vorerkrankungen stoppen mussten, was das statistische Sterberisiko bereits von vornherein nach oben trieb. Zudem lassen sich die Resultate von Typ-2-Diabetikern nicht ohne Weiteres auf Personen übertragen, die GLP-1-Wirkstoffe ausschließlich zur Gewichtsreduktion verabreicht bekommen.

Warnung vor eigenmächtigem Therapie-Stopp

Die Wissenschaftler planen nun weiterführende klinische Studien, um herauszufinden, ob mit dem Absetzen der organprotektive Schutz für Herz und Gefäße abrupt erlischt oder ob andere Grunderkrankungen für die Häufung der Notfälle verantwortlich sind.

Fachärzte warnen Betroffene eindringlich davor, Abnehmspritzen eigenmächtig abzusetzen. Jede Modifikation oder Beendigung einer GLP-1-Therapie muss zwingend in enger Abstimmung mit den behandelnden Medizinern erfolgen, um gesundheitliche Folgeschäden zu vermeiden.