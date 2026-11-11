Peru verbietet Make-up und lange Haare an Schulen

Nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff unter Schülern zieht Peru drastische Konsequenzen: Mädchen dürfen kein Make-up mehr tragen, Burschen keine langen Haare haben. Auch für Röcke gelten künftig strenge Vorschriften.

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Präsidentin Keiko Fujimori unterzeichnete am 7. November ein entsprechendes Dekret. Es soll Mobbing, Gewalt und sexuelle Belästigung an Schulen eindämmen. "Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, dass in den Klassenzimmern wieder Ordnung einkehrt", erklärte die konservative Politikerin laut dem Nachrichtensender CNN Portugal.

Die Vorschriften betreffen das äußere Erscheinungsbild der Schüler: Mädchen dürfen kein Make-up mehr tragen und müssen sich an vorgegebene Rocklängen halten. Burschen sind lange Haare untersagt. Bei wiederholtem Fehlverhalten drohen zudem strengere Strafen bis hin zum Ausschluss von der Schule.

Sechs Schüler sollen Mitschüler missbraucht haben

Auslöser für die neuen Maßnahmen war ein Vorfall vom 15. September. Damals soll ein 16-Jähriger auf der Rückfahrt von einem Fußballturnier in einem Schulbus von sechs Mitschülern sexuell missbraucht worden sein – vor den Augen anderer Schüler. Das berichtete die spanische Zeitung "El Mundo".

Die mutmaßlichen Täter besuchten eine Marineschule in der Hauptstadt Lima und wurden anschließend festgenommen. Ein Gericht ordnete laut der peruanischen Staatsagentur "Agencia Andina" eine viermonatige Untersuchungshaft in einem Jugendzentrum an. Die Ermittlungen gegen vier weitere Verdächtige wurden von der Staatsanwaltschaft für Familienfragen vorläufig eingestellt.

Kritik an den Vorschriften

Die neuen Regeln stoßen allerdings auch auf Widerstand. Kritiker werfen der Regierung vor, mit den Kleidervorschriften am eigentlichen Problem vorbeizugehen. Statt die Täter und die Ursachen sexueller Gewalt in den Mittelpunkt zu stellen, werde die Verantwortung teilweise auf die Schüler und insbesondere auf Mädchen abgewälzt.

Kritiker werfen der Regierung vor, mit den Kleidervorschriften am eigentlichen Problem vorbeizugehen. © Getty Images

Die Senatorin Mirtha Vásquez bezeichnete die Maßnahmen als "autoritäre und rückschrittliche Konzepte". Auch die ehemalige Vizeministerin für pädagogisches Management, Ana Andrade Pacora, warnte vor einem Rückschritt im Bildungssystem. Das Regelwerk könne Peru um "drei Jahrzehnte" zurückwerfen, sagte sie laut "Amerika 21".

Mehr als 1.100 Fälle sexueller Gewalt

Wie groß das Problem ist, zeigen auch die Zahlen: Von Jänner bis August 2026 wurden an peruanischen Schulen 1.198 Fälle sexueller Gewalt gemeldet. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 885. Das entspricht einem Anstieg um rund 35 Prozent, berichtet das Medium "Panamericana" unter Berufung auf Daten der staatlichen Plattform SíseVe.

Wichtig für die Veröffentlichung: Die neuen Vorschriften gelten laut deiner Vorlage für öffentliche Schulen. Außerdem handelt es sich beim Übergriff im Schulbus um einen mutmaßlichen sexuellen Missbrauch – die Formulierung sollte daher im gesamten Artikel vorsichtig bleiben.