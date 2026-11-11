Abu Dhabi
Nach nur 2 Stunden: Ukraine-Verhandlungen schon wieder vorbei
Nach mehr als acht Monaten Pause hatten Russland und die Ukraine am Dienstag in Abu Dhabi wieder direkte Gespräche aufgenommen. Die Verhandlungen sind auf zwei Tage angesetzt und werden von den USA vermittelt. Am Mittwoch wurde die Gesprächsrunde fortgesetzt – allerdings nur kurz.
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Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, dauerte das Treffen am zweiten Tag weniger als zwei Stunden. Damit war es deutlich kürzer als der Auftakt am Dienstag. Auch russische Staatsmedien und die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine meldeten das Ende der Gespräche.
Dreier-Gespräch mit den USA
Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow, der zugleich Chef des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes ist, hatte zuvor den Ablauf des zweiten Tages erläutert. Zunächst sollten die Delegationen aus der Ukraine, Russland und den USA in einem Dreier-Gespräch zusammenkommen.
Im Anschluss wollte das ukrainische Team auch Gespräche mit den europäischen Partnern führen. Ob es bei den Verhandlungen zu konkreten Fortschritten gekommen ist, war zunächst unklar. Ein Ergebnis wurde vorerst nicht bekannt.
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