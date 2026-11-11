Eine mögliche Verbannung der Pizza aus russischen Schulkantinen hat eine politische und kulturelle Debatte ausgelöst.

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Konservative Aktivisten in Russland wollen das italienische Nationalgericht von den Speiseplänen streichen, weil es ihrer Ansicht nach westlichen Kultureinfluss verkörpert. Ein landesweites Verbot wurde mangels politischer Unterstützung und angesichts öffentlicher Proteste zunächst nicht weiterverfolgt.

Angestoßen hatte die Initiative der kremlnahe Aktivist Vitaly Borodin. Er argumentierte, Pizza sei Ausdruck westlicher Einflussnahme und verdränge traditionelle russische Gerichte. Unterstützt wurde der Vorstoß von Elena Yampolskaya, einer Beraterin des russischen Präsidenten für Kulturpolitik. Statt Pizza sollten demnach landestypische Speisen wie gefüllte Teigtaschen serviert werden.

Deutliche Kritik aus Italien

Der Vorschlag stieß jedoch auch in konservativen politischen Kreisen auf Widerspruch. Der Vorsitzende der Partei Gerechtes Russland, Sergej Mironow, und der Abgeordnete Vitaly Milonow kritisierten, die Essgewohnheiten von Kindern dürften nicht politisiert werden. Da eine entsprechende landesweite Regelung fehlt, bleibt Pizza nach den geltenden Hygienevorschriften in russischen Schulen grundsätzlich erlaubt. Über die Speisepläne entscheiden die regionalen Verwaltungen.

Aus Italien kam deutliche Kritik an den Verbotsplänen. Antonio Pace, Präsident der Vereinigung Verace Pizza Napoletana (AVPN), bezeichnete es als falsch, ein weltweit verbreitetes Gericht mit internationalen politischen Spannungen zu verknüpfen. In Russland gebe es fünf Pizzerien, die dem Verband angehörten. Er würde gerne dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Pizza anbieten, um für Verständigung zu werben.

"Pizza for Russia" angekündigt

Auch Neapels bekannter Pizzabäcker Gino Sorbillo sprach sich gegen einen Ausschluss aus den Schulkantinen aus. Pizza sei ein Gericht, das Menschen unterschiedlicher Herkunft und politischer Überzeugungen verbinde. Als Zeichen der Verbundenheit und des Friedens kündigte er die Idee einer speziellen "Pizza for Russia" an.

Unterstützung erhält die italienische Seite auch von Medizinern. Die Italienische Gesellschaft für Umweltmedizin (SIMA) hält Pizza bei geeigneter Zubereitung und angemessenen Portionen für mit einer ausgewogenen Ernährung in Schulkantinen vereinbar. Eine Pizza Margherita mit hochwertigen Zutaten, wenig Salz und Olivenöl könne zusammen mit Gemüse und Obst Teil eines gesunden Mittagessens sein, erklärte SIMA-Präsident Alessandro Miani.