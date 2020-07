Prinz Andrew: Er soll auf Geheim-Tapes zu sehen sein

Es wird immer enger für Prince Andrew. Der Sohn der Queen ist tief in den Fall der Pädophilen Epstein verwickelt. Bereits vor Monaten gab es ihm gegenüber Anschuldigungen. Virginia Roberts-Giuffre, hat eine Aussage gemacht, bei der sie behauptete, sie sei zum Sex mit dem Prinzen gezwungen worden.

Vergewaltigung

Giuffre wurde nach eigenen Worten jahrelang von Epstein missbraucht und auch zum Sex mit dessen wohlhabenden Freunden einschließlich des britischen Prinzen Andrew gezwungen. Prinz Andrew wies Giuffres Anschuldigungen wiederholt zurück. Nach einer Anhörung in den USA im August hatte Giuffre vor Reportern gesagt, Prinz Andrew wisse "genau, was er getan hat, und ich hoffe, dass er reinen Tisch macht".

Auf einem weit verbreiteten Foto ist zudem mutmaßlich der Prinz zu sehen, wie er seinen Arm um die damals 17-jährige Giuffre legt, im Hintergrund ist Epsteins Ex-Freundin Ghislaine Maxwell zu sehen.

Gibt es die Beweise noch?

Nun sollen laut britischen Medien neue Beweisstücke in der Causa vorliegen. Eine geheime Video-Aufzeichnung soll es geben, die Prinz Andrew bei sexuellen Handlungen mit Minderjährigen zeigen könnte. Roberts Anwalt meint: "Es gibt keinen Zweifel, dass Andrew auf Videoaufnahmen in Privaträumen von Epstein zu sehen ist." Ein weiteres Opfer des Kinderschänders Epstein soll einmal unabsichtlich einen Raum betreten haben, der voller Bildschirme war - in jedem seiner Räume soll es Kameras gegeben haben. Als sie ihn darauf ansprach, was er mit dem Material mache, meinte dieser: "Ich behalte die Aufnahmen in meinem Safe." Das einzige Problem an dem Material: vielleicht wurde es bereits vernichtet...