Terror-Drohung
Bomben-Alarm in Europa: Mehr als 300 Schulen evakuiert
Besonders viele Schulen waren in Rom betroffen. Nachdem eine anonyme E-Mail mit einer Bombendrohung eingegangen war, verständigten die Schulleitungen die Polizei. Diese riet zur Räumung der Gebäude. Die Schülerinnen und Schüler wurden daraufhin nach Hause geschickt. Einsatzkräfte durchsuchten die Schulen nach möglichen Sprengsätzen.
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In der Nachricht wurde behauptet, in einem Gebäude sei ein leistungsstarker Sprengsatz mit Fernzündung in einem Plastiksack versteckt worden. Zudem enthielt die E-Mail massive Drohungen gegen die italienische Bevölkerung. Unterzeichnet war sie mit dem Namen Mikhail Andropow. Der Absender gab sich als Vertreter einer terroristischen Organisation aus.
Minister spricht von Strategie der Angst
Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto verurteilte die Drohungen. Dahinter stecke eine "Strategie, Angst und Besorgnis zu verbreiten". Die Sicherheitskräfte müssten ernst zu nehmende Drohungen von Aktionen profilierungssüchtiger Menschen unterscheiden. Solche Fälle würden leider zunehmen, erklärte Crosetto.
Bereits in der vergangenen Woche hatten Bombendrohungen an mehreren Flughäfen in Europa sowie bei Medienhäusern für Alarm gesorgt.
Nordirland spricht von möglichem Fehlalarm
Auch in Nordirland erhielten zahlreiche Schulen am Mittwoch Droh-E-Mails. Die Bildungsbehörde riet den Einrichtungen allerdings, den Unterricht fortzusetzen. Die Polizei halte die Drohung nicht für glaubwürdig.
Die Nachricht weise Ähnlichkeiten mit einer Drohung aus dem Vormonat auf, die von der nordirischen Polizei PSNI als Falschmeldung eingestuft worden sei, teilte die Bildungsbehörde mit.
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