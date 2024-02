ÖVP: Plant Sebastian Kurz bei Freispruch Polit-Comeback?

In der ÖVP bereitet man sich auf alle Eventualitäten vor. Am Freitag wird das Urteil im Fall Sebastian Kurz erwartet. Ein Freispruch könnte Comeback-Gelüste befeuern.

Welches Urteil Sebastian Kurz am Freitag – im Fall der mutmaßlichen Falschaussage – erwartet, weiß freilich derzeit niemand.

ÖVP würde Freispruch von Sebastian Kurz offiziell feiern ...

In der ÖVP bereitet man sich aber bereits auf alle Eventualitäten vor. Sollte der ehemalige ÖVP-Bundeskanzler Kurz freigesprochen werden, würde die türkise Welt freilich offiziell jubeln und wohl den einen oder anderen Seitenhieb auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft loslassen.

Kurz-Prozess: Was ihm bei Urteil droht

Kurz: Urteil ist für 23. Februar geplant

ÖVP nervös wegen Comeback-Gelüsten von Sebastian Kurz

Richtig entspannt, sind aber wenige in der ÖVP. Immerhin rätseln die Nachfolger von Kurz was dieser mit einem allfälligen Freispruch machen würde. Manche mutmaßen, dass er das für ein Comeback in die Politik nutzen könnte.

Kurz-Fans könnten Kurz als "Heiland gegen Kickl" pushen

Angesichts von schwachen Umfragedaten glauben sie, dass er oder seine Fans in der ÖVP ihn erneut als „Heiland“ gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl vermarkten könnten. Kenner von Kurz bezweifeln aber, dass er jetzt schon zurückwolle. Hoch wetten will aber keiner ...

Nehammer attackiert Kickl: "Steht für Zerstörung"

Schwarze sehen "Seitenhiebe von Kurz"

In der ÖVP hat man schließlich genau realisiert, dass der einstige Ober-Türkise just am Tag der Aschermittwoch-Reden - als sich Bundeskanzler Karl Nehammer einmal mehr von der Kickl-FPÖ abgrenzte - fast zeitgleich ein Interview gegeben hatte indem er auf die Frage was ein Kanzler Kickl bedeuten würde, antwortete: "Das wäre Demokratie".

ÖVP-Insider: "Kurz spricht aus was Einige in der ÖVP denken"

Das wiederum empfinden einige in der ÖVP als "Seitenhieb von Kurz gegen Nehammer". Andere in der schwarz-türkisen Welt sagen wiederum, dass Kurz "nur das ausgesprochen" habe, was "Einige in der ÖVP denken".

"Freispruch könnte Nostalgie erst recht befeuern"

Er sei immer "noch stark vernetzt mit weiten Teilen der ÖVP-Basis und dort immer noch sehr beliebt", berichtet ein ÖVP-Insider. Ein Freispruch könnte eine "Nostalgie erst recht befeuern" ...