Bomben-Alarm in Venedig

Nach den Anschlägen in Moskau herrscht in Europa wieder Terror-Angst. In Venedig wurde wegen Bomben-Alarms der Markusplatz gesperrt. Verantwortlich dafür waren aber nicht Terroristen, sondern Touristen.

Eine Tasche und ein Trolley, die oberhalb der Hochwasserbrücken abgestellt wurden, haben auf dem Markusplatz in Venedig einen Bombenalarm ausgelöst. Die Polizei sperrte den Bereich zwischen dem Glockenturm und dem Eingang zur Basilika ab. Wie lokale Medien berichteten, waren die beiden Gepäckstücke kurz zuvor vor dem Dogenpalast bemerkt worden, wo sie von zwei Touristen unbeaufsichtigt liegen gelassen worden waren. Frankreich ruft höchste Alarmstufe aus

Alarmstufe Rot vor Länderspiel in Wien

Moskau-Terroristen wollten auch Stephansdom sprengen Gepäck erneut liegengelassen Die beiden Touristen wurden von der Polizei identifiziert und aufgerufen, ihre beiden Gepäckstücke nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Kurz darauf wurde das Gepäck erneut in der Nähe des Glockenturms von San Marco zurückgelassen. Aus Sorge vor terroristischer Anschlägen wurde Alarm ausgelöst und ein großer Teil des Platzes gesperrt, während die Polizisten auf das Kommando zur Bombenentschärfung warteten. So rechtfertigen sich Touristen Kurz darauf kamen die beiden Touristen zurück. Sie rechtfertigten sich damit, dass sie das Gepäck kurzzeitig zurückgelassen hatten, um den Platz besuchen zu können, ohne Zusatzlasten herumtragen zu müssen. Italien hat nach dem Anschlag in Moskau die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.