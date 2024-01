Nehammer startet mit Rede in den Früh-Wahlkampf

ÖVP-Obmann Karl Nehammer startet am Freitag mit einer großen Rede in Wels so richtig ins Wahljahr.

Viele Inhalte sind schon im Vorfeld durchgesickert. So will der Kanzler die erste Steuerstufe absenken, Überstunden steuerfrei machen und alle Gebühren und Steuern auf das erste Eigenheim abschaffen. Für einige Debatten sorgte auch sein Vorstoß, das Gendern aus der öffentlichen Verwaltung zu verbannen. Härtere Strafen will Nehammer für die Klimakleber. In die Welser Messe sind 1.500 Personen geladen, darunter die schwarze Regierungsmannschaft und die Landeshauptleute aus den Reihen der ÖVP. Zu Wort kommen in moderierten Talks Generalsekretär Christian Stocker, Klubobmann August Wöginger und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm. Höhepunkt sein soll dann die Rede des Parteiobmanns, die etwa 45 Minuten bis eine Stunde dauern wird. Größtes Spannungselement vor der Veranstaltung ist wohl, ob sich Nehammer auch zum Thema vorgezogene Neuwahl äußern wird. Zuletzt hatten sich Gerüchte verdichtet, dass die Nationalrats- mit der EU-Wahl am 9. Juni zusammengelegt werden könnte. Lesen Sie auch 1.000 Euro Vollzeit-Bonus: Das sagt der Kanzler heute an Verschärfungen bei Integration und Sozialleistungen und die Förderung von "Leistungsträgern" und "österreichischer Identität" stehen im Zentrum des "Österreichplans" von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), den er Freitagnachmittag in Wels präsentiert.

