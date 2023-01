× Ansturm auf Parlament: Mehr als 25.000 Fans

Der Tag der offenen Tür im Parlament am Wiener Ring war ein voller Erfolg.

Wien. Was heißt da ­Politikverdrossenheit? Um 4 Uhr früh setzten sich Besucher aus Tirol in den Zug, um am Samstag das Parlament zu besichtigen. Ganz Österreich interessierte sich für das renovierte Parlament, das nach fünf Jahren Bauarbeiten und rund 420 Millionen Euro Sanierungskosten in neuem Glanz öffnete.

Die Besucher drängten sich teils bis zu drei Stunden in der Warteschlange, um das Hohe Haus zu sehen.

Für Parlamentsbesichtigung nach Online Registrierung eine Bestätigung mit QR Code für heute 14 Uhr erhalten. Vor dem #Parlament Riesen Warteschlange, mit Stunden Wartezeit...Die Registrierung kann ich mir an den Hut stecken. Klappt super mit Digitalisierung ???? pic.twitter.com/e91tXIP6ME — ???????? Felix Farkas (@FelixFarkas) January 14, 2023

Am sonnigen Samstag kamen 12.000, am verregneten Sonntag noch mehr.