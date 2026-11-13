Fischstäbchen: Wie viele sind unbedenklich?

Ein praktisches Essen für Kinder oder eine Gefahr für die Gesundheit? Eine Untersuchung gibt die Antwort.

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Fast alle Eltern haben sie im Tiefkühler liegen, um im Notfall ein schnelles Essen parat zu haben: ein paar Fischstäbchen, dazu TK-Spinat und frische Erdäpfel. Fertig ist das Kinderessen. Oft ist es sogar die einzige Möglichkeit, um ein bisschen Fisch in die Kids zu bekommen.

Gesund? Eher nicht

Natürlich wissen wir alle, dass Fischstäbchen nicht die gesündeste Wahl sind. Das Verhältnis von Panier zu Fisch ist nicht optimal, dazu sind die handlichen Stücke ziemlich fettig. Aber in der Not? Und nur ab und zu? Das kann ja nicht so schlimm sein.

Ab wann schaden Fischstäbchen?

Wie chip.de unter Berufung auf eine Untersuchung von Stiftung Warentest berichtet, ist die Menge an Fischstäbchen, die man bedenkenlos genießen kann, allerdings erschreckend gering: Für ein 16 Kilogramm schweres Kind sind gerade mal drei Fischstäbchen okay. Dieses Gewicht erreichen Kinder durchschnittlich im Alter von drei bis vier Jahren. Da verdrücken sie - je nach Appetit - gerne mal mehr.

Gefährliche Fette

Schuld ist der Fettschadstoff 3-Monochlorpropandiol (3-MCPD), der in Fischstäbchen nachgewiesen wurde. Diese Lebensmittelverbindung entsteht bei hohen Temperaturen, besonders bei bestimmten pflanzlichen Ölen und Fetten wie Palmöl, Margarine sowie frittierten und industriell verarbeiteten Lebensmitteln. 3-MCPD-Fettsäureester werden bei Temperaturen ab etwa 180 Grad Celsius freigesetzt, gelten als krebserregend und können die Nieren schädigen. Sie werden auch mit Auswirkungen auf die männlichen Fortpflanzungsorgane in Verbindung gebracht.

Nachgewiesen wurde die gesundheitsschädliche Wirkung bisher nur bei Tieren. Von einer langfristigen täglichen Aufnahme sollte man jedenfalls Abstand nehmen.