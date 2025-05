Schneeberger legt Vorsitz zurück

Der Wr. Neustädter Bürgermeister übergibt an einen jüngeren Nachfolger. - Zumindest seinen Sitz im Aufsichtsrat der Fachhochschule.

Nach 27 Jahren im Aufsichtsrat der FH Wiener Neustadt legt Bgm. Klaus Schneeberger (ÖVP) sein Amt als Vorsitzender nieder und übergibt an Stadtrat Philipp Gruber (ÖVP). In den vergangenen 27 Jahren schrieb die Fachhochschule Wiener Neustadt eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte: Das Studienangebot wuchs kontinuierlich an, die Campusse in Tulln und Wieselburg wurden erweitert, StartUp Center und Innovation Lab wurden gegründet und der City Campus im Herzen Wiener Neustadts wurde aus der Taufe gehoben.

Österreichs einzige öffentlich-wissenschaftliche Bibliothek

Auch die Bibliothek im Zentrum, bis heute Österreichs einzige öffentlich-wissenschaftliche Bibliothek, reiht sich ein in die Liste der absoluten Highlights. Zum Abschied heißt es seitens der Geschäftsführung: " Die Bilanz der letzten 27 Jahre spricht ohnehin für sich – vergleicht man die damalige Situation mit der heutigen, wird deutlich, wie viel hier unter der Führung von Klaus Schneeberger entwickelt und erreicht wurde."

An die Stelle des Aufsichtsrats-Vorsitzenden tritt nun Philipp Gruber, der als Stadtrat für Finanzen, Bildung sowie Liegenschafts- und Immobilienverwaltung in Wiener Neustadt tätig ist. Der 45-Jährige studierte Jurist konnte im Bereich Bildung bereits Leuchtturmprojekte in Wiener Neustadt umsetzen und kennt die Fachhochschule bestens.