Bühne Baden: Andreas Gergen startet mit "Wicked" in erste Saison

"Berühren, begeistern, verzaubern" - Mit Musical und Operette, ohne Ballett und Oper.

Im Stadttheater der Bühne Baden hat der neue künstlerische Leiter Andreas Gergen am Mittwoch seine erste Spielzeit vorgestellt, die sieben Produktionen enthält. Als erste Premiere der Saison 2025/26 wurde für 3. Oktober die österreichische Erstaufführung des Musicals "Wicked" von Stephen Schwartz und Winnie Holzman angekündigt, zu der sich Schwartz angesagt hat.

Laura Panzeri in Wicked. © Lalo Jodlbauer ×

Neu gegründetes junges Ensemble

"Berühren, begeistern, verzaubern": Das will Gergen mit Musiktheater, das in Baden weiterhin klar auf Musical und Operette ausgerichtet ist, wobei auf Opern- und Ballettproduktionen künftig verzichtet wird. Dafür soll "ein Hauch von Broadway durch Baden wehen". Ein neu gegründetes junges Ensemble namens "Young Artists" soll dem Nachwuchs eine Plattform bieten, etwa in "Songs for a New World" (ab 31. Oktober im Max-Reinhardt-Foyer).

Klassiker aus Operette und Musical

Weitere Programmpunkte bilden Franz Lehárs Operette "Die lustige Witwe" (Regie: Henry Mason, ab 7. November), die deutschsprachige Erstaufführung des Musicals "Matilda" nach Roald Dahl mit der Musik von Tim Minchin (ab 12. Dezember), weiters "The Sound of Music" von Rodgers/Hammerstein in Kooperation mit dem Salzburger Landestheater, u.a. mit Lukas Perman und Maya Hakvoort (ab 6. Februar). Außerdem am Spielplan: "Frau Luna" von Paul Lincke (u.a. mit Julia Koci und Ramesh Nair, ab 13. März) sowie "Die Comedian Harmonists" (ab 28. März).

"Der Vogelhändler" und "Tootsie" für 2026 geplant

Die Sommersaison wird ab 2026 die Winterspielzeit einleiten. Für Sommer 2026 sind u.a. "Der Vogelhändler" von Carl Zeller und das Musical "Tootsie" geplant. Die Gastspiele des Landestheaters NÖ werden ins Stadttheater Wiener Neustadt verlegt, dafür übersiedelt der Abo-Zyklus des Tonkünstler-Orchesters vom Casino Baden ins Stadttheater.

Für die noch laufende Saison unter der Intendanz von Michael Lakner zog Geschäftsführerin Martina Malzer Zwischenbilanz. Die Auslastung beträgt 77 Prozent, der Vorverkauf für die Sommersaison 2025 laufe ausgezeichnet. Insbesondere das Musical "Chess" (Regie: Andreas Gergen) ist seit Wochen ausverkauft.

Ein originelles organisatorisches Detail erwähnte Malzer ebenfalls: Seit Juli 2024 firmiert die Bühne Baden aufgrund der Fusionierung mit dem Arnulf Rainer Museum unter TMB Theater und Museum Baden Kulturbetriebs GmbH, wobei die operativen Agenden des Arnulf Rainer Museums bei der Kunstmeile Krems - ebenfalls Teilbetrieb der NÖ Kulturwirtschaft - liegen.