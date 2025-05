Musikschüler aus Wr. Neustadt für die Philharmoniker

Valentin Lemberg überzeugte mit seiner Darbietung und darf in einem der weltbesten Orchester spielen.

Die Josef Matthias Hauer Musikschule der Stadt Wiener Neustadt hat einen Grund zu feiern: Der Klarinettist Valentin Lemberg hat sich gegen über 40 Bewerberinnen und Bewerber beim Akademieprobespiel der Wiener Philharmoniker durchgesetzt und wird nun für zwei Jahre dem Orchester der absoluten musikalischen Oberliga angehören.

Highlight eines sensationellen Werdeganges

Valentin Lemberg ist seit sechs Jahren an der J. M. Hauer Musikschule und wurde in dieser Zeit auch Akademist im Tonkünstlerorchester NÖ und Student an der Uni für Musik und darstellende Kunst. Musikschuldirektor Raoul Herget und Lembergs Professor Kurt-Franz Schmid gratulierten zu diesem großen Erfolg, ebenso wie Bürgermeister Klaus Schneeberger, der meint: "Dass ein junger Künstler der Josef Matthias Hauer Musikschule den Sprung in eines der renommiertesten Orchester der Welt schafft, ist ein großer und herausragender Moment - für Valentin Lemberg selbst, für unsere Musikschule, vor allem auch für seinen Professor Kurt Franz Schmid und auch für die gesamte Stadt. Nicht zuletzt zeigt diese Leistung den hohen Stellenwert musikalischer Bildung in Wiener Neustadt. Ich gratuliere ganz herzlich und wünsche tolle zwei Jahre voller Erfahrungen!"