Keimfalle Weihnachtsmarkt: Hier lauern die meisten Bakterien

Jetzt beginnt sie wieder, die angeblich besinnliche Zeit: Tausende Menschen schieben sich dicht an dicht durch die festlich beleuchteten Gassen der Christkindlmärkte. Doch zwischen Lichterglanz und Weihnachtsduft lauern jede Menge Keime.

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Für viele darf ein Besuch am Christkindlmarkt in der Adventzeit nicht fehlen. Doch dort lauert eine Gefahr, an die viele Menschen kaum denken: Bakterien und andere Krankheitserreger. Gerade dort, wo Tausende Menschen zusammenkommen, Speisen mit bloßen Händen serviert werden und sich viele Besucher dieselben Gegenstände teilen, können Keime leicht übertragen werden. Wer auf dem Weihnachtsmarkt nicht aufpasst, nimmt statt festlicher Vorfreude schnell Magen-Darm-Viren, Herpes oder eine Grippe mit nach Hause.

Glühweintassen

Weihnachtsmarkt © Getty Images

Ein heißer Glühwein gehört für viele zum Weihnachtsmarktbesuch einfach dazu. Doch ausgerechnet die beliebten Mehrwegbecher können zum hygienischen Problem werden, wenn sie nicht richtig gereinigt werden. Zu Stoßzeiten herrscht an den Ständen Hochbetrieb. Fehlt eine professionelle Industrie-Spülmaschine mit Mindesttemperaturen von über 60 bis 70 Grad, landen die Becher oft nur kurz in einem Bottich mit lauwarmem Spülwasser.



Deshalb gilt: Wirf immer einen Blick hinter die Theke. Werden die Tassen in einer professionellen Spülmaschine gereinigt? Wirken die Becher sauber und trocken? Bei unangenehmen Gerüchen oder sichtbaren Rückständen solltest du lieber auf ein anderes Getränk ausweichen.

Essensstände

Der Duft frisch gegrillter Bratwürste ist verführerisch. Doch gerade bei Fleischprodukten ist Vorsicht geboten. Werden Würste nicht ausreichend durchgegart oder rohes Fleisch und verzehrfertige Lebensmittel nicht sauber voneinander getrennt, können Krankheitserreger übertragen werden.

Zu den möglichen Erregern zählen Salmonellen, Campylobacter und bestimmte E.-coli-Bakterien. Auch verschmutzte Arbeitsflächen und unzureichend gereinigte Küchengeräte können zur Übertragung beitragen.

Der schmutzige Stehtisch

Man stellt den Becher ab, stützt sich auf und greift kurz darauf in das Sackerl mit den gebrannten Mandeln. Stehtische sind oft klebrig von verschüttetem Punsch und Fettresten – ein Paradies für Mikroorganismen. Gewischt wird häufig stundenlang mit demselben nassen Wischlappen. Studien zu mobilen Verkaufsständen belegen regelmäßig: Mehr als die Hälfte solcher Tücher ist extrem keimbelastet. Statt den Tisch zu reinigen, wird der Bakterienfilm lediglich gleichmäßig verteilt.

Fingerfood trifft Bargeld

Das meiste Essen auf dem Weihnachtsmarkt ist Fingerfood: Pommes, Churros, gebrannte Mandeln, Kartoffelpuffer. Wer vorher Münzgeld gezählt, Geländer berührt oder die mobile Toilettentür geöffnet hat, befördert die Krankheitserreger mit der nächsten Handvoll Mandeln direkt in den Mund. Achte auf das Standpersonal. Kassiert dieselbe Person mit bloßen Händen Scheine und Münzen und greift im nächsten Moment ohne Handschuhe oder Zange nach deinem Brot? Auf Geldscheinen tummeln sich unzählige Fäkalkeime und resistente Erreger.

Menschenmengen und die Erkältungszeit

Weihnachtsmarkt © Getty Images

Nicht alle Krankheitserreger auf dem Weihnachtsmarkt sind Bakterien. Gerade in der kalten Jahreszeit spielen auch Viren eine große Rolle. Grippe-, Erkältungs- und Noroviren können sich dort verbreiten, wo viele Menschen dicht zusammenkommen. Besonders in kleinen, schlecht belüfteten Hütten kann das Ansteckungsrisiko steigen. Achte auf deine Mitmenschen: Wer selbst erkältet ist oder unter Magen-Darm-Beschwerden leidet, sollte anderen zuliebe auf den Weihnachtsmarktbesuch verzichten.