Eucerin bringt die Akne-Revolution

In acht Wochen zu reiner Haut: Mit der neuen Pflegeroutine Dermopure Clinical Probiom8 packt Eucerin das weitverbreitete Problem beim Mikrobiom an.

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Akne ist ein weitverbreitetes Problem, mit dem nicht nur Jugendliche zu kämpfen haben: Fast 20 Prozent der Erwachsenen weltweit leben damit. Der Leidensdruck bei den Betroffenen ist enorm und der Frust groß. Denn viele Produkte, die Linderung versprechen, enttäuschen am Ende doch wieder.

Neuer Ansatz

Das mag daran liegen, dass das Problem in der Vergangenheit an der falschen Stelle angegangen wurde. Beiersdorf beschreitet mit einer Pflegeroutine einen neuen Weg: Eucerin Dermopure Clinical Probiom8 geht den Unreinheiten mit Probiotika an den Kragen.

Acht Produkte für acht Wochen: Eucerin Dermopure Clinical Probiom8, um 119,95 Euro. eucerin.at

Innovative Pflegeroutine

Mehr als 20 Jahre Forschung sind in die Akne-Revolution geflossen. Die neue Pflegeroutine zielt darauf ab, das natürliche Gleichgewicht des Hautmikrobioms wiederherzustellen. Dieses Mikrobiom besteht aus Milliarden von Mikroorganismen. Überwiegen bestimmte Bakterienstämme, können Unreinheiten und Akne entstehen. Um das Hautmikrobiom wieder in Balance zu bringen, nutzt Eucerin Dermopure Clinical Probiom8 eine kosmetische Formel mit hauteigenen Probiotika, das TopiC.A™ Konzentrat.

Jeder Tropfen enthält bis zu 50 Millionen lebensfähige Probiotika, die von Natur aus auf gesund aussehender Haut vorkommen. Die Routine besteht aus acht Produkten, die über einen Zeitraum von acht Wochen angewendet werden: ein porenverfeinerndes Reinigungsgel, drei Hautmasken sowie jeweils zwei Feuchtigkeitspflegen und TopiC.A™ Probiotika. Informationen zur Anleitung gibt es hier!

Acht Produkte, acht Wochen

Die Pflegeprodukte aus dem Haus Beiersdorf adressieren gemeinsam acht Anzeichen von zu Akne neigender Haut:

Gerötete Pickel

Pusteln

Pickelmale

Verstopfte Poren

Rötungen

Fettige Haut

Unangenehmes Hautgefühl

Mentales Unwohlsein

Die acht Produkte sind für eine Anwendungsdauer von acht Wochen gedacht. Während dieser Zeit sollte man ausschließlich Eucerin Dermopure Clinical Probiom8 verwenden, um die Wirkung nicht zu stören. Wer Sonnencreme auftragen möchte, kann aber bedenkenlos zur Eucerin-Sonnenpflege greifen.