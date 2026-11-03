Küche
oe24

Ideale Temperatur

Wie viel Grad soll mein Kühlschrank haben?

Maria Kobetic
von
© Getty Images/iStockphoto
Ein Mikrobiologe verrät, ab wann der Kühlschrank zur unterschätzten Keimfalle wird.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Kühlschrank zählt zu den wichtigsten Haushaltsgeräten. Wir vertrauen darauf, dass sich Lebensmittel länger halten, dass Fleisch und Fisch darin bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum frisch bleiben, dass unser Gemüse nicht so schnell matschig oder schimmlig wird und die Milch nicht sauer.

Alles an seinen Platz

Deswegen ist es übrigens auch wichtig, wo im Kühlschrank wir welche Lebensmittel lagern: Moderne Kühlschränke haben perfekt gestaltete Gemüseladen, in denen Salat tagelang knackig bleibt. Fleisch und Fisch gehören nach unten. Lebensmittel, die es weniger kalt brauchen, lagern wir weiter oben. Das klingt am Anfang ein bisschen kompliziert, wenn man sich aber einmal gemerkt hat, wie der Kühlschrank richtig eingeräumt wird, passiert es ganz von selbst.

Auch interessant

Airfryer: Lohnt sich der Hype wirklich oder kann man sich das Geld sparen?

Warum viele Menschen eine Ecke vom Küchenschwamm abschneiden

Zeitumstellung: So stellst du die Uhr am Backrohr richtig um

Auf die Temperatur kommt's an

Damit unsere Mühen auch Sinn haben, ist die richtige Temperatur entscheidend. Und hier wird es kritisch, denn wie der britische Mikrobiologe Oleksii Omelchenko im Independent erklärt, sind die Kühlschränke in den meisten Haushalten zu warm und werden so zum Brutkasten für Keime und Bakterien. Die Durchschnittstemperatur liegt in Großbritannien bei 5,3 Grad Celsius - das wird sich bei uns kaum unterscheiden. Empfohlen wird aber eine Temperatur von 0 bis 5 Grad Celsius. Eine empfehlenswerte Investition ist da ein präzises Kühlschrankthermometer.

Als kritisch betrachtet er aber nicht nur die Temperatur im Kühlschrank, sondern auch die Temperaturschwankungen, die entstehen, wenn man ihn öffnet und vor allem nicht schnell wieder schließt: Die Innentemperatur steigt jedes Mal an. Logischerweise wird es immer wärmer, je länger die Tür offen steht.

Was zu tun ist

Daher rät der Experte dazu, den Kühlschrank so selten wie möglich zu öffnen. Am besten überlegt man erst, was man rausholen möchte und denkt nicht vor dem geöffneten Gerät darüber nach, was man eigentlich essen will. Außerdem sollte man die Türdichtungen regelmäßig reinigen, damit nicht zu viel Wärme entweicht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wrestler schlägt Gegner mit Penis k.o.

Weißrussland: EU gibt grünes Licht für Sanktionen

Toter Buckelwal in der Themse gefunden

6te Dschungelprüfung mit Winfried & Larissa!

Wie viel Grad soll mein Kühlschrank haben?

Warum viele Menschen eine Ecke vom Küchenschwamm abschneiden

UniCredit bestätigt Kapitalbedarf von 4,4 Mrd. Euro

Airfryer: Lohnt sich der Hype wirklich oder kann man sich das Geld sparen?

Zeitumstellung: So stellst du die Uhr am Backrohr richtig um

Backrohr putzen: Der Socken-Trick ist DIE Geheimwaffe