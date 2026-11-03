Wie viel Grad soll mein Kühlschrank haben?

Ein Mikrobiologe verrät, ab wann der Kühlschrank zur unterschätzten Keimfalle wird.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Kühlschrank zählt zu den wichtigsten Haushaltsgeräten. Wir vertrauen darauf, dass sich Lebensmittel länger halten, dass Fleisch und Fisch darin bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum frisch bleiben, dass unser Gemüse nicht so schnell matschig oder schimmlig wird und die Milch nicht sauer.

Alles an seinen Platz

Deswegen ist es übrigens auch wichtig, wo im Kühlschrank wir welche Lebensmittel lagern: Moderne Kühlschränke haben perfekt gestaltete Gemüseladen, in denen Salat tagelang knackig bleibt. Fleisch und Fisch gehören nach unten. Lebensmittel, die es weniger kalt brauchen, lagern wir weiter oben. Das klingt am Anfang ein bisschen kompliziert, wenn man sich aber einmal gemerkt hat, wie der Kühlschrank richtig eingeräumt wird, passiert es ganz von selbst.

Auf die Temperatur kommt's an

Damit unsere Mühen auch Sinn haben, ist die richtige Temperatur entscheidend. Und hier wird es kritisch, denn wie der britische Mikrobiologe Oleksii Omelchenko im Independent erklärt, sind die Kühlschränke in den meisten Haushalten zu warm und werden so zum Brutkasten für Keime und Bakterien. Die Durchschnittstemperatur liegt in Großbritannien bei 5,3 Grad Celsius - das wird sich bei uns kaum unterscheiden. Empfohlen wird aber eine Temperatur von 0 bis 5 Grad Celsius. Eine empfehlenswerte Investition ist da ein präzises Kühlschrankthermometer.

Als kritisch betrachtet er aber nicht nur die Temperatur im Kühlschrank, sondern auch die Temperaturschwankungen, die entstehen, wenn man ihn öffnet und vor allem nicht schnell wieder schließt: Die Innentemperatur steigt jedes Mal an. Logischerweise wird es immer wärmer, je länger die Tür offen steht.

Was zu tun ist

Daher rät der Experte dazu, den Kühlschrank so selten wie möglich zu öffnen. Am besten überlegt man erst, was man rausholen möchte und denkt nicht vor dem geöffneten Gerät darüber nach, was man eigentlich essen will. Außerdem sollte man die Türdichtungen regelmäßig reinigen, damit nicht zu viel Wärme entweicht.