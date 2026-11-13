Paket-Wahnsinn! Amazon rüstet für Weihnachten auf

Amazon rüstet sich für das Weihnachtsgeschäft. Im Verteilzentrum Liesing werden an Spitzentagen bis zu 100.000 Pakete erwartet. Gleichzeitig zeigt die neue Paketabgabe erste Auswirkungen.

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Während die meisten Wienerinnen und Wiener noch schlafen, laufen im Amazon-Verteilzentrum in Liesing bereits die Förderbänder. Tausende Pakete werden hier Nacht für Nacht sortiert und für die Zustellung vorbereitet. Mit dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft steigt das Paketaufkommen weiter an. Amazon stockt deshalb das Personal auf und setzt seit September auf eine neue Technik, die erstmals an einem europäischen Standort des Konzerns getestet wird.

Von oben zeigt sich das volle Ausmaß der komplexen Paketlogistik. © TBauer

Das Verteilzentrum in Liesing ist seit 2020 in Betrieb und erstreckt sich über 7.800 Quadratmeter. Rund 160 Mitarbeiter sorgen dafür, dass täglich zwischen 45.000 und 55.000 Pakete für die Auslieferung vorbereitet werden. Daraus entstehen 350 bis 400 Zustelltouren, die große Teile Wiens sowie Gebiete in Niederösterreich und im Burgenland abdecken. Das Liefergebiet reicht von Klosterneuburg bis Mattersburg und von St. Pölten bis Bruck an der Leitha.

70 zusätzliche Mitarbeiter für Weihnachten

Die arbeitsintensivste Zeit des Jahres steht allerdings erst bevor. Mit dem Black Friday und der anschließenden Cyber Week beginnt für Amazon das Weihnachtsgeschäft. In dieser Phase rechnet Standortleiter Florian Brezina mit einem um rund 30 Prozent höheren Paketaufkommen. An den Spitzentagen könnte die Zahl der Sendungen sogar an die 100.000er-Marke heranreichen.

Rund 160 Beschäftigte arbeiten derzeit in Liesing - in der Vorweihnachtszeit verstärkt sich das Team um 70 Mitarbeitende. © TBauer

Damit die zusätzlichen Bestellungen rechtzeitig ausgeliefert werden können, holt Amazon rund 70 Saisonkräfte nach Liesing. Sie werden auf die verschiedenen Schichten aufgeteilt und bereits Wochen vor dem großen Ansturm eingeschult. Das zusätzliche Personal soll auch die erfahrenen Mitarbeiter entlasten, die ihre neuen Kollegen zunächst mit den Abläufen vertraut machen müssen. Die Nachtschicht ist dabei besonders stark besetzt. Regulär wird von Mitternacht bis 8.00 Uhr gearbeitet.

An den Tagen mit dem höchsten Paketaufkommen hilft auch die Führungsebene im Lager mit. Brezina selbst hat einst als studentische Aushilfe im Weihnachtsgeschäft bei Amazon begonnen und ist später zum Standortleiter aufgestiegen.

Tausende Pakete kommen in der Nacht an

Amazon-Verteilzentrum Wien-Liesing © TBauer

Damit die Zustellung am nächsten Tag funktioniert, müssen die Pakete bereits in der Nacht ankommen. Zwischen 15 und 20 Lkw bringen täglich fertig verpackte Bestellungen aus europäischen Logistikzentren nach Liesing. Die Ware stammt unter anderem aus Lagern in Tschechien, Polen und Deutschland. Nach dem Entladen wird jedes Paket gescannt, kontrolliert und seiner späteren Zustelltour zugeordnet. Beschädigte Verpackungen werden aussortiert. Ist die Ware unversehrt, wird sie neu verpackt, damit die Bestellung in einwandfreiem Zustand beim Empfänger ankommt.

Auch die Routenplanung beginnt lange vor der eigentlichen Zustellung. Ein Algorithmus berechnet die Touren anhand der Bestellungen und der erwarteten Paketmengen. Die Liefergebiete werden dabei jeden Tag neu berücksichtigt, damit die Fahrer ihre bereits vorsortierten Bestellungen möglichst effizient ausliefern können. Die Zustellfahrzeuge verlassen das Gelände bewusst erst nach der morgendlichen Verkehrsspitze. "Wir lassen den Berufsverkehr Berufsverkehr sein und danach fahren wir raus", erklärt Brezina bei einer Führung durch das Verteilzentrum. Damit sollen die Fahrer weniger Zeit im Stau verlieren und die Straßen während der Hauptverkehrszeit nicht zusätzlich belastet werden.

Wer besonders schnell beliefert werden möchte, kann in Wien unter bestimmten Voraussetzungen sogar noch am selben Tag seine Bestellung erhalten. Dafür muss die Ware in einem nahe gelegenen Logistikzentrum verfügbar sein und die Bestellung bis 12.00 Uhr erfolgen. Diese Lieferungen werden allerdings über einen anderen Amazon-Standort abgewickelt.

Neue Technik soll die Arbeit erleichtern

Eine größere Veränderung hat es in Liesing Anfang September gegeben. Amazon hat die bisherigen fixen Sortierregale durch 1.048 bewegliche Wagen ersetzt. In den Umbau wurden laut Brezina mehrere Millionen Euro investiert. Der Standort ist damit innerhalb Europas ein Vorreiter. "Wir sind hier der erste Standort, der was ganz Neues ausprobiert", so Brezina. Bewährt sich das System, könnte es künftig auch in anderen europäischen Verteilzentren eingesetzt werden.

Millionen wurden in neue mobile Regale investiert. © TBauer

Der Vorteil liegt vor allem in den kürzeren Arbeitswegen. Bisher mussten fertig sortierte Pakete und Taschen aus den Regalen genommen und auf eigene Transportwagen geladen werden. Jetzt werden die Bestellungen gleich in jene Wagen einsortiert, die später direkt zu den Zustellfahrzeugen geschoben werden. Die Wagen lassen sich außerdem an unterschiedliche Paketgrößen anpassen. Werden rund um den Black Friday besonders viele größere Produkte bestellt, können einzelne Fächer umgestellt werden. Dadurch soll die vorhandene Lagerfläche besser genutzt werden, ohne das Gebäude erweitern zu müssen.

Kleine Fingerscanner erleichtern das Sortieren. © TBauer

Auch bei der Sortierung hilft moderne Technik. Lichtsignale zeigen den Mitarbeitern, in welches Fach ein Paket gehört. Kleine Scanner an den Fingern ermöglichen es ihnen, beide Hände frei zu behalten. Höhenverstellbare Förderanlagen sollen das Heben und Sortieren erleichtern. Vollständig automatisiert ist der Betrieb trotzdem nicht. Die unterschiedlichen Größen und Formen der Pakete machen den Einsatz von Robotern schwierig. Stattdessen setzt Amazon auf eine Kombination aus technischen Hilfsmitteln und menschlicher Arbeit. Die Beschäftigten wechseln regelmäßig zwischen verschiedenen Tätigkeiten, um einseitige körperliche Belastungen zu vermeiden.

Paketsteuer zeigt erste Auswirkungen

Die von der Bundesregierung eingeführte Paketabgabe hat bereits vor ihrem Start am 1. Oktober für heftige Kritik gesorgt. Vor allem Handelsvertreter und Onlinehändler haben sich gegen die zusätzliche Belastung. Amazon gibt die Abgabe direkt an seine Kunden weiter. Pro Bestellung werden 2,40 Euro inklusive Umsatzsteuer verrechnet, auch für Prime-Mitglieder. Dabei spielt es keine Rolle, ob die bestellten Artikel in einem oder mehreren Paketen geliefert werden.

Weniger als ein Prozent der Pakete wiegen über 15 Kilo. © TBauer

Die neue Paketsteuer beeinflusst nach Angaben des Konzerns bereits das Bestellverhalten. Manche Kunden sammeln ihre Einkäufe und bestellen mehrere Produkte auf einmal, um die Abgabe nicht mehrfach bezahlen zu müssen. Amazon beobachtet deshalb derzeit einen leichten Rückgang bei den Bestellungen. Für eine endgültige Einschätzung sei es allerdings noch zu früh. Für die Abläufe in Liesing könnte das bedeuten, dass künftig häufiger größere Pakete mit mehreren Produkten bearbeitet werden müssen. Die neuen beweglichen Regale lassen sich entsprechend anpassen. Größere Schwierigkeiten erwartet der Standortleiter dadurch vorerst nicht.

Seit 153 Tagen kein registrierter Arbeitsunfall

Ein besonderes Augenmerk legt die Standortleitung auf die Sicherheit der Beschäftigten. Bei einem Rundgang durch die Halle fällt eine große Anzeige auf. Darauf steht, dass seit dem letzten aufgezeichneten Arbeitsunfall bereits 153 Tage vergangen sind. Der letzte registrierte Vorfall war laut Brezina ein Sturz auf dem Arbeitsweg. Auch solche Unfälle werden in der Statistik berücksichtigt. Zuvor hatte der Standort sogar 850 Tage ohne einen entsprechenden Vorfall erreicht.

Auch Unfälle am Arbeitsweg werden hier mitgezählt. © TBauer

Brezina möchte, dass sich jeder Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz sicher fühlt. Deshalb beginnt jede Besprechung mit einem Sicherheitshinweis. Auf mögliche Gefahren sollen sich die Beschäftigten auch gegenseitig aufmerksam machen.

Arbeitssicherheit wird im Verteilzentrum großgeschrieben. © TBauer

Ein eigenes Feedbacksystem ermöglicht es den Mitarbeitern zudem, Probleme öffentlich auf einem Bildschirm zu melden. Die zuständigen Führungskräfte müssen innerhalb von 24 Stunden darauf reagieren und angeben, bis wann sie eine Lösung anbieten können.

Rund 100 Ladepunkte für Elektroautos

Auch bei der Zustellung investiert Amazon in neue Technik. Auf dem Gelände wurden rund 100 Ladepunkte für elektrische Zustellfahrzeuge eingerichtet. Dafür musste ein eigener Transformator installiert werden. Die neue Infrastruktur soll es ermöglichen, künftig mehr als 100 Touren täglich mit Elektrofahrzeugen abzuwickeln. Der benötigte Strom wird laut Brezina aus erneuerbaren Energiequellen bezogen. Die Beladung erfolgt nach einem festen Ablauf. Die Fahrzeuge fahren gruppenweise auf das Gelände, stellen ihre Motoren ab und werden erst dann von den Fahrern beladen. Erst wenn alle wieder im Fahrzeug sitzen, darf die nächste Gruppe losfahren. Damit sollen gefährliche Situationen zwischen fahrenden Autos und Mitarbeitern vermieden werden.

Auch am Heiligen Abend wird noch zugestellt

Der Höhepunkt des Weihnachtsgeschäfts fällt meist auf die Zeit rund eineinhalb Wochen vor dem Heiligen Abend. Dann müssen besonders viele Bestellungen rechtzeitig zu ihren Empfängern gelangen. Kommt ein Lkw verspätet an oder entsteht an einer Stelle ein Rückstau, greifen die Verantwortlichen deshalb selbst ein. Neben den Lagermitarbeitern helfen dann auch Führungskräfte beim Sortieren und Verladen der Pakete. Für Brezina endet die Arbeit in der Weihnachtszeit häufig erst am 24. Dezember. Da seine Familie in der Nähe wohnt, bleibt er auch an diesem Tag im Verteilzentrum, um bei den letzten Zustellungen mitzuhelfen. "Da nehme ich zur Not das letzte Packerl selber mit", erzählt er.