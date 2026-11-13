SO lange soll der Microsoft-Ausfall noch dauern

Technische Probleme legen Microsoft Outlook lahm. Ein Experte befürchtet nun, dass die Störungen beim E-Mail-Dienst noch bis zu 48 Stunden andauern könnten.

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Aufgrund der anhaltenden technischen Probleme bei Microsoft Outlook verlängerte das Unternehmen die Aufbewahrungsfrist für verzögerte E-Mails auf 48 Stunden. Wann genau es zu einer vollständigen Normalisierung aller Dienste kommt, ist aktuell noch ungewiss.

© EPA

Hinweis auf längere Störung

Laut dem britischen Tech-Journalisten Chris Stokel-Walker könnte diese Maßnahme ein Hinweis darauf sein, dass die Störungen im Mail-Verkehr bis zu 48 Stunden anhalten könnten. Gegenüber "Sky News" erklärte er: "Diese 48 Stunden sind wahrscheinlich ein Hinweis darauf, wie lange es ihrer Einschätzung nach dauern könnte, bis das System das Problem bewältigt hat."

Warten auf Normalisierung

Für Nutzerinnen und Nutzer bleibt die Situation vorerst unklar. Solange das System das Problem nicht bewältigt hat, müssen Betroffene weiterhin mit Verzögerungen beim Mail-Verkehr rechnen.