So spottet das Netz über den Microsoft-Ausfall

Spott und Häme im Netz. Das Internet lacht über die Mega-Störung bei Microsoft.

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Eine Großstörung bei Microsoft hat am Freitag angedauert. Weltweit waren viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Getroffen hat es nicht nur den E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Am Vormittag (MEZ) hieß es vom US-IT-Giganten, man komme bei der Behebung der umfassenden Störung der Dienste Stück für Stück voran.

Nicht nur Outlook, sondern gesamtes Cloud-Paket Microsoft 365 betroffen

Die stundenlange Großstörung bei Microsoft hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikationsangebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.

Nachdem zunächst Probleme bei Exchange-Mailboxen in den USA gemeldet worden waren, warnte der Konzern, dass die Störung weltweit die Verbindung zu Microsoft-365-Diensten beeinträchtigen könne. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht.

Netz spottet

Im Netz spotten tausende User über den Mega-Ausfall bei Microsoft.

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