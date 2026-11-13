Microsoft-Störung: Das Minuten-Protokoll des Ausfalls

Ein schwerer Systemausfall bei Microsoft sorgt seit Donnerstag weltweit für erhebliche Behinderungen bei Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen. Millionen Anwender konnten stundenlang nicht auf Outlook, Teams oder Copilot zugreifen, während der US-Konzern mit massiven Serverproblemen kämpfte.

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Der großflächige Ausfall nahm am Donnerstagnachmittag seinen Ausgang und wuchs sich binnen kürzester Zeit zu einer weltweiten Krise für den US-Softwarekonzern aus Redmond aus. Was zunächst als lokales Problem eingestuft wurde, entwickelte sich rasant zu einer massiven Störung von globaler Tragweite:

17.17 Uhr: Der offizielle Beginn der Störung beim E-Mail-Dienst Exchange Online (registriert unter EX1550543).

Der offizielle Beginn der Störung beim E-Mail-Dienst Exchange Online (registriert unter EX1550543). 17.20 Uhr: Erste Störungsmeldung für Administratoren: Nutzer können nicht mehr auf ihre Outlook-Postfächer zugreifen.

Erste Störungsmeldung für Administratoren: Nutzer können nicht mehr auf ihre Outlook-Postfächer zugreifen. 18.54 Uhr: Microsoft geht erstmals an die Öffentlichkeit, meldet aber vorerst nur Einschränkungen in Nord- und Südamerika.

Microsoft geht erstmals an die Öffentlichkeit, meldet aber vorerst nur Einschränkungen in Nord- und Südamerika. 19.07 Uhr: Die Lage eskaliert: Der Konzern muss einräumen, dass Anwender in sämtlichen Weltregionen betroffen sind.

Die Lage eskaliert: Der Konzern muss einräumen, dass Anwender in sämtlichen Weltregionen betroffen sind. 19.19 Uhr: Serverüberlastungen werden festgestellt; erste Neustarts und Umverteilungen des Datenverkehrs laufen an.

Serverüberlastungen werden festgestellt; erste Neustarts und Umverteilungen des Datenverkehrs laufen an. 19.26 Uhr: Offizielle Einstufung als Microsoft-365-Großstörung unter der Vorfallnummer MO1550821. Neben Exchange Online sind auch Teams, SharePoint, der KI-Assistent Copilot sowie die Sicherheitssoftware Defender XDR beeinträchtigt.

Kettenreaktion im Rechenzentrum: Server brachen reihenweise ein

Im weiteren Verlauf des Abends führte die Überlastung zu einem fatalen Domino-Effekt. Fielen Rechner aus, mussten verbliebene Kapazitäten die Last auffangen, wodurch diese ebenfalls kollabierten:

19.43 Uhr: Verbindungen werden weltweit auf andere Maschinen umgeleitet; die Maßnahme ist um 19.57 Uhr abgeschlossen.

Verbindungen werden weltweit auf andere Maschinen umgeleitet; die Maßnahme ist um 19.57 Uhr abgeschlossen. 20.06 Uhr: Notbremse durch Microsoft: Alle anstehenden Software-Updates und Systemänderungen werden vorsorglich gestoppt.

Notbremse durch Microsoft: Alle anstehenden Software-Updates und Systemänderungen werden vorsorglich gestoppt. 20.18 Uhr: Überraschende Erkenntnis: Nicht ein Anstieg des gesamten Datenverkehrs war der Auslöser, sondern der plötzliche Ausfall zahlreicher Server.

Überraschende Erkenntnis: Nicht ein Anstieg des gesamten Datenverkehrs war der Auslöser, sondern der plötzliche Ausfall zahlreicher Server. 20.43 Uhr: Automatisierte Funktionsprüfungen schlagen fehl, weshalb immer mehr Systeme blockiert bleiben.

Automatisierte Funktionsprüfungen schlagen fehl, weshalb immer mehr Systeme blockiert bleiben. 20.57 Uhr bis 21.56 Uhr: Der Versuch, eine fehlerhafte Kontrollfunktion zu umgehen, bringt erste Teilerfolge. Um 22.31 Uhr wird geprüft, ob jüngste Einstellungen zurückgesetzt werden müssen.

Der Versuch, eine fehlerhafte Kontrollfunktion zu umgehen, bringt erste Teilerfolge. Um 22.31 Uhr wird geprüft, ob jüngste Einstellungen zurückgesetzt werden müssen. 23.00 Uhr: Rückschlag: Ein essenzieller Prozess auf den Servern ist überlastet. Systeme werden isoliert, neu gestartet und vorsichtig wieder hochgefahren.

Rückschläge in der Nacht: Techniker im Dauereinsatz

Auch nach Mitternacht gelang es den Technikern zunächst nicht, die Systeme zu stabilisieren:

0.59 Uhr: Kaum hochgefahrene Server stürzen bei erneutem Nutzerzugriff sofort wieder ab.

Kaum hochgefahrene Server stürzen bei erneutem Nutzerzugriff sofort wieder ab. 2.06 Uhr: Der Fehler wird eingegrenzt: Der überlastete Prozess steuert den Aufbau sicherer Verbindungen. Eine zeitgleich vorgenommene Änderung an den Netzwerkeinstellungen gerät in Verdacht.

Der Fehler wird eingegrenzt: Der überlastete Prozess steuert den Aufbau sicherer Verbindungen. Eine zeitgleich vorgenommene Änderung an den Netzwerkeinstellungen gerät in Verdacht. 3.54 Uhr: Zusätzliche Rechner bringen keine nachhaltige Entspannung.

Zusätzliche Rechner bringen keine nachhaltige Entspannung. 5.59 Uhr: Reparaturarbeiten behindern sich gegenseitig durch massenhafte interne Verbindungsversuche; Maschinen stecken in Schleifen fest.

Reparaturarbeiten behindern sich gegenseitig durch massenhafte interne Verbindungsversuche; Maschinen stecken in Schleifen fest. 7.16 Uhr: Neue Lösungen werden auf isolierten Testsystemen erprobt.

Neue Lösungen werden auf isolierten Testsystemen erprobt. 8.25 Uhr: Nach über 15 Stunden greift ein neuer Software-Patch für jene Komponente, die Anmeldungen und Weiterleitungen steuert.

Nach über 15 Stunden greift ein neuer Software-Patch für jene Komponente, die Anmeldungen und Weiterleitungen steuert. 9.09 Uhr: Die Ausrollung erfolgt mit Priorität für Regionen mit laufendem Arbeitstag. Eine vollständige Entwarnung bleibt vorerst aus.

Globale Folgen für Behörden, Schulen und Spitäler

Die Auswirkungen der Störung waren rund um den Globus spürbar. Auf der Plattform "Downdetector" wurden in den USA in der Spitze 138.058 Fehlermeldungen für Outlook erfasst; Anfragen kamen aus insgesamt 74 Ländern und Regionen. In Deutschland verzeichnete "Allestörungen" rasch über 2.000 Meldungen.

Schwerwiegende Folgen gab es im öffentlichen Sektor: In Australien meldeten die Bundespolizei sowie der Inlandsgeheimdienst ASIO technische Einschränkungen, Fernschulen mussten den Betrieb stoppen und medizinische Einrichtungen stellten Rezepte provisorisch auf Papier aus. Neuseeland verzeichnete Verzögerungen bei Visumanträgen, in Kanada kämpften Gerichte mit blockiertem Mailverkehr. Ebenso waren staatliche Institutionen in Japan, Singapur sowie der Oberste Gerichtshof der Philippinen betroffen. Sicherheitsfeatures litten ebenfalls: Microsoft warnte davor, dass E-Mail-Links vorübergehend nicht vollumfänglich auf Risiken gescannt werden konnten. Auch die KI-Anbieter OpenAI und Anthropic meldeten Schnittstellen-Probleme zu Microsoft 365.

Verdacht auf Update-Panne: Parallelen zu CrowdStrike

Nach derzeitigem Kenntnisstand schließt Microsoft einen Cyberangriff als Ursache aus. Nach Gesprächen mit dem Konzern erklärte der australische Innen- und Cybersicherheitsminister Tony Burke, Microsoft gehe von einem fehlerhaften Update aus – was an den globalen CrowdStrike-Vorfall vom Juli 2024 erinnert, als 8,5 Millionen Windows-Systeme ausfielen. Diesmal betrifft der Fehler jedoch die zentrale Cloud-Infrastruktur. Microsoft hat einen lückenlosen Untersuchungsbericht angekündigt, um die Hintergründe der Kettenreaktion aufzuklären.