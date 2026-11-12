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Falsche ID Austria-Mails kommen von Verbrechern
Es ist die nächste dreiste Masche der Internet-Mafia: Mit einer neuen Betrugswelle nehmen Cyber-Kriminelle gezielt Nutzer der ID Austria ins Visier.
In E-Mails und SMS behaupten die Täter laut Medienberichten, dass Ihr digitales Zertifikat abläuft oder Ihre Daten dringend überprüft werden müssen. Unter dem Betreff "Wichtige Information zu Ihrer ID Austria" beispielsweise.
Die Taktik der Betrüger
Um ihre Opfer in Panik zu versetzen, bauen die Kriminellen massiven Zeitdruck auf: "Handeln Sie sofort, sonst wird Ihr Zugang gesperrt!", lautet die typische Drohung.
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Ein unbedachter Klick auf den mitgeschickten Link reicht – und schon landet man in der Falle. Die gefälschten Webseiten sehen dem Original zum Verwechseln ähnlich. Wer dort seine Passwörter, Bankdaten oder Kreditkartennummern eintippt, liefert sein Vermögen direkt an die Kriminellen aus.
Die Experten erklären: Auf keinen Fall in solche Links klicken. Offizielle Stellen und Behörden verschicken niemals Nachrichten mit direkten Links zur Dateneingabe oder Zertifikatsverlängerung. Auch nach Bank- oder Kreditkartendaten fragt die echte ID Austria garantiert nie.
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