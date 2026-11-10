Fake-Mail oder Post von Amazon: So checkt du es

Rund um den Black Friday und die Weihnachtseinkäufe haben Phishing-Mails Hochsaison. So kannst du sichergehen, dass die Nachrichten echt sind.

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Der Anteil der Österreicher:innen, die ihre Weihnachtseinkäufe online erledigen, wird immer größer. Mit dem Black Friday am 27. November geht das Geschäft so richtig los. Das Online-Shopping boomt und damit trudelt auch eine Flut an E-Mails in unseren Posteingängen ein: Bestell- und Versandbestätigung, Rechnung und Kundenumfragen. Da verliert man schnell den Überblick. Das öffnet Phishing-Mails Tür und Tor.

Fake-Mails en masse

Es ist kein Wunder, dass gerade jetzt besonders viele Phishing-Mails zwischen unseren E-Mails auftauchen. Besonders gerne tarnen sie sich als Benachrichtigungen von Onlinehändlern. Wenn man ohnehin nichts bei Amazon bestellt hat, ist die Sache klar - es kann nur eine gefälschte Nachricht sein. Also wird sie ungelesen gelöscht.

Achtung bei E-Mails

Wenn du sichergehen möchtest, dass die Mail in deinem Eingang tatsächlich von Amazon kommt, fängst du damit an, den Absender zu prüfen. Dabei reicht es nicht, einfach nur den Anzeigenamen zu prüfen. Denn hinter "Amazon Support" kann sich immer noch eine falsche E-Mail-Adresse verstecken. Checke also erst einmal, von wem die Nachricht wirklich kommt. Mails von Amazon stammen immer von der Amazon-Domain, die auf amazon.de oder amazon.com endet. So kann die Mail-Adresse auch auf payments.amazon.com enden. Wenn ähnlich klingende Domains wie "versand-amazon.com" dahinterstecken, lass die Finger davon!

Wenn du nach diesem ersten Check noch unsicher bist, schau mit Mouseover nach, wohin die Links führen. Klicke sie aber noch nicht an. Siehst du dann, dass es zur echten Amazon-Webseite (amazon.de bzw. amazon.com) geht, ist das ein gutes Zeichen. Kryptische URLs sollten alle Alarmglocken schrillen lassen. amazon.de.kundenservice-portal24.net ist KEINE echte URL.

Drum prüfe ...

Um dir ganz sicher zu seine, klicke keine Link an, sondern öffne das Amazon-Nachrichtencenter in deinem Kundenkonto. Dort findest du alle wichtigen Benachrichtigungen zu deinen Bestellungen.

Falls du prüfen willst, ob die Mails in deinem Posteingang echt sind, kannst du auch Amazon fragen, bevor du Anhänge öffnest oder Links anklickst: Unter der Adresse "verify@amazon.de" kannst du Nachrichten auf Echtheit prüfen lassen.