1 Stunde bis 3 Tage: So lange dauert der GTA 6-Download

Die Gaming-Welt hält den Atem an: Am 10. November 2026 fällt der Startschuss für den offiziellen Vorab-Download von Grand Theft Auto VI.

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Wer pünktlich zum Release am 19. November in Vice City durchstarten will, braucht diesmal aber nicht nur starke Nerven, sondern vor allem eine gute Internetleitung. Alles läuft nach einem ganz besonderen Zeitplan.

In diesem Land beginnt es

Während Xbox-Zocker am 10. November um Punkt 01:00 Uhr nachts deutscher Zeit bereits starten können, schaltet Sony den Download für die PlayStation 5 stufenweise frei – und zwar immer um Mitternacht (00:00 Uhr) Ortszeit.

GTA 6 © screenshot

Das bedeutet: Wer am weitesten im Osten wohnt, lädt zuerst. Der absolute Spitzenreiter ist Neuseeland. Hier startet der Download bereits am 9. November um 12:00 Uhr mittags Mittteleuropäischer Zeit (MEZ). Nur kurz dahinter geht es in Sydney, Australien, am 9. November um 14:00 Uhr deutscher Zeit los.

Die Gamer in Tokio legen am 9. November um 16:00 Uhr deutscher Zeit nach.

Ab dann geht es bei uns los

Deutschland, Österreich und die Schweiz: Für uns heißt es am 10. November um Punkt 00:00 Uhr (Mitternacht): Los gehts. Die britischen Nachbarn folgen eine Stunde später, am 10. November um 01:00 Uhr nachts.

Während wir schon schlafen, geht es in New York am 10. November um 06:00 Uhr morgens deutscher Zeit los.

USA (Westküste): Das Schlusslicht im Vorab-Download bildet Los Angeles am 10. November um 09:00 Uhr morgens deutscher Zeit.

Der 210-GB-Schock

Gerüchten zufolge bricht GTA 6 alle Rekorde und wiegt 210 bis 212 Gigabyte. Wenn am Dienstag die Server unter dem weltweiten Ansturm stehen, wird die eigene Download-Geschwindigkeit zur Zeitfrage.

So lange dauert es für dich im besten Fall:

Highspeed-Gamer (100 Mbit/s): Du bist in knapp 4 Stunden und 40 Minuten durch.

Standard-Surfer (50 Mbit/s): Stell dich auf gut 9,5 Stunden ein.

Dorfleitung (25 Mbit/s): Es wird zähe 18 bis 23 Stunden dauern.