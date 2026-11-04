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Acht Archetypen

Gruppenchat: Diese Person nervt am meisten

Maria Kobetic
von
Gruppenchat.
© Getty Images
Gefangen im Familien-Chat oder in der Hölle der Urlaubsplanung mit dem Freundeskreis: Welche Chat-Typen es gibt und wer uns das Leben am schwersten macht.
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Kaum einem Menschen bleibt diese Qual erspart: der Gruppenchat. Und die meisten von uns trifft es gleich mehrfach. Eine Stunde mal nicht aufs Handy geschaut, schon warten in der "Elterngruppe 4C" 48 neue Nachrichten darauf, gelesen zu werden, und Oma hat 17 neue Memes an den Familienchat geschickt. Die Diskussionen in "Junggesellinnenabschied Tina" sind endlos, weil alle ihre Ideen durchbringen wollen. Und die Informationen darüber, welches Kind was nicht essen will oder darf, in "Noahs Geburtstag" wollen einfach kein Ende nehmen.

Gruppenchats unter der Lupe

Der britische Mobilfunkanbieter "Sky Mobile" hat 2.000 Personen zu dem Thema Gruppenchats befragt und dabei herausgefunden, dass der durchschnittliche Brite pro Jahr an sage und schreibe 151 Chatgruppen teilnimmt. Besonders häufig sind Chats mit dem Ziel, eine Freizeitaktivität oder einen Urlaub zu planen. Allerdings schaffen es nur etwas mehr als die Hälfte der Ideen aus dem Chat heraus: 47 Prozent der Pläne werden nie umgesetzt.

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Die Archetypen der Chatgruppen

Jede größere Chatgruppe hat acht verschiedene Archetypen, die sich an den Diskussionen mehr oder weniger aktiv beteiligen. Das sind:

  • der Organisator
  • der "Mir ist alles recht"-Freund
  • der Ghoster, der zu allem schweigt
  • der Last-Minute-Antworter
  • der Meme-Verschicker
  • der Unzuverlässige
  • der Vielquatscher, der nie beim Thema bleibt
  • der Initiator, der mit vielen Ideen aufwartet, aber zur Organisation nichts beiträgt

Die Teilnehmer der Umfrage wurden auch dazu befragt, wer ihnen im Chat am meisten auf die Nerven geht. Nein, es ist nicht die Person, die ständig unlustige Memes verschickt, sondern der Ghoster: 36 Prozent der Befragten gaben an, dass fehlende Bekenntnis zu Plänen sie so richtig auf die Palme bringt.

Auch der Initiator, der ständig Ideen in den Raum wirft, sich für die Umsetzung aber nicht verantwortlich fühlt, macht sich wenig Freunde. 22 Prozent finden diese Eigenschaft am unerträglichsten.

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