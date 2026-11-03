Frankreich plant Steuer für jeden Gigabyte

Dieses Gesetz könnte Netflix, YouTube und Gaming teuer machen, befürchten Kritiker.

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Das gab es noch nie: Frankreich plant eine Steuer für das Internet, 5,5 Cent für jedes einzelne Gigabyte, das durch die Leitung fließt. Und das betrifft jeden, der im Netz unterwegs ist.

Kommt in Frankreich die Streaming-Maut?

Die Steuer ist zwar "nur" im Haushaltsgesetzentwurf für 2027 enthalten und daher noch lange nicht beschlossen. Doch ernst gemeint ist es dennoch.

Dabei plant Frankreich die Online-Riesen zur Kasse zu beten und verlangt 5,5 Cent für jedes Gigabyte, dass geladen wurde. Da die Steuer direkt von den Anbietern eingehoben werden soll, soll damit ein Umgehen im Ausland verhindert werden.

Kritiker fürchten, dass die Konzerne die Kosten an die Kunden weitergeben. In dem Falle würde z.Bsp der Download von GTA 6 mit 210 GB gleich einmal eine Steuer von 11,55 Euro ausmachen.

Kritiker befürchten auch, dass Youtube, Netflix und Co. die Qualität von Bild und Ton drosseln könnten oder ebenso die Kosten weitergeben könnten.

Ein Antrag der sozialistischen Fraktion wurde zu dem Thema in den Haushaltsgesetzentwurf für 2027 eingebracht und in einem ersten Schritt angenommen – mit 11 gegen 10 Stimmen. Wie die Tageszeitung "Le Parisien" berichtet, wird der Haushalt am 17. November in der französischen Nationalversammlung beschlossen. Inkrafttreten sollte die Steuer eigentlich zum 1. Januar 2027. Ziel der Steuer ist es auch, den maroden Staatshaushalt zu stützen.