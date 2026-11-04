Fortnite-Streamer prahlt mit unglaublichem Monatsgehalt

Der bekannte Streamer Lennard Sill, in der Gaming-Szene als "Rezon" gefeiert, hat in einer Live-Übertragung seine gigantischen Einnahmen offengelegt.

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Mit selbst erstellten Inhalten im Erfolgsspiel "Fortnite" sowie weiteren Medienkanälen setzt "Rezon" inzwischen Millionenbeträge um. In einem Livestream gab Lennard Sill detaillierte Einblicke in seine Finanzen und nannte dabei seinen bisherigen absoluten Bestwert. Vor Steuern erreichte der Betrag eine Summe, die selbst in der lukrativen Gaming-Branche für Aufsehen sorgt.

"Bester Monat, aber es kommen noch Steuern dazu, glaube ich, 650.000 oder 700.000 Euro", erklärte der Webvideoproduzent offen vor seiner Community. Das Kuriose an diesem Höchstwert ist der Zeitpunkt der Auszahlung. Üblicherweise gilt die Vorweihnachtszeit wegen der hohen Werbebudgets der Unternehmen als finanzieller Höhepunkt des Jahres. Bei dem Content-Creator fiel der Rekord jedoch bereits im Frühherbst an.

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"Das ist der beste Monat jemals – und das im Oktober. Eigentlich ist Dezember immer der finanziell beste Monat", schilderte Sill die unerwartete Entwicklung. Der wesentliche Pfeiler dieses geschäftlichen Erfolgs liegt im Spielprinzip von "Fortnite" begründet. Die Plattform ermöglicht es Creators, eigene Spielwelten – sogenannte Maps – zu bauen und öffentlich zugänglich zu machen. Auf diesen Karten können Nutzer trainieren oder direkte Duelle austragen.

Über drei Millionen Euro Jahresgehalt

Auf die konkrete Nachfrage, ob er allein durch diese eigens entwickelte "Fortnite"-Map jährlich mehr als drei Millionen Euro einnehme, antwortete Sill unmissverständlich und knapp mit einem klaren "Ja". Das wirtschaftliche Fundament beschränkt sich jedoch nicht rein auf das Videospiel von Epic Games. Neben den Erlösen aus der Spielkarte generiert Sill substanzielle Summen über YouTube sowie durch exklusive Kooperationen mit Partnerunternehmen aus der Wirtschaft.

Betrachtet man das Gesamtvermögen aus Twitch, YouTube, Sponsorenverträgen und In-Game-Creator-Codes, liegen bekannte Content Creator weit vor den reinen Turnierspielern. Die weltweite Spitze operiert in Dimensionen, die den internationalen Unterhaltungsmarkt prägen.

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Ninja (Tyler Blevins) gilt mit einem geschätzten Gesamtvermögen von rund 50 Millionen US-Dollar, das maßgeblich durch den Fortnite-Hype begründet wurde, als einer der kommerziell erfolgreichsten Köpfe. Weitere Branchenberichte schätzen das Gesamtvermögen der bekannten Streamer Typical Gamer und CypherPK auf 15 bis 25 Millionen US-Dollar durch jahrelanges Streaming und eigene Inhalte sowie Maps. Mit seinen aktuellen Einnahmen beweist Sill, dass auch Content Creators aus dem europäischen Raum im weltweiten Spitzenfeld des Gaming-Markts kräftig mitmischen.