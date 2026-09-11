YouTuber demütigen Elefant im Livestream - Fans entsetzt

Ein Livestream zweier deutscher YouTuber sorgt für heftige Empörung im Netz: Für Reichweite brachten die Streamer einen Elefanten in eine enge Kulisse und demütigten das Tier vor der Kamera.

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Deutschland. Die deutschen Streamer Semih Jackson (23) und Jordan Almani (23) verfrachteten einen Elefanten in eine beengte Kulisse und demütigten ihn vor laufender Kamera. Kurz nach der Veröffentlichung des etwa 15 Minuten langen Livestreams warfen Dutzende Abonnenten den Männern Quälerei vor, wie "Bild" berichtet. Demnach äußerten sich auch Tierschutzorganisationen kritisch gegenüber der Aktion der YouTuber.

Dumme Aktion der YouTuber im Studio

Die beiden deutschen Streamer begannen laut zu singen die Influencer laut an zu singen, als das Tier in den kleinen, dunklen Raum gebracht wurde. Obwohl ihnen noch Minuten ausdrücklich erklärt worden sei, dass sie unbedingt ruhig sein sollten, um das Tier nicht zu stressen, wie die deutsche Zeitung weiter schreibt.

Danach tanzten und sprangen sie auch immer wieder vor dem Riesen umher, teils mit Musik aus dem Smartphone, während dieser Kunststücke wie "Platz" oder das Anheben des Rüssels auf Kommando vorführen musste.

"Der gehört zu den Dinosaurierarten" oder "Stehen wir auf der Speisekarte?", scherzten Semih Jackson und Jordan Almani. Das zeigt: Offenbar haben sich die beiden nie mit Elefanten ernsthaft beschäftigt.

Am Ende wollten sie sogar noch wissen, was Elfenbein kostet – die illegal verkauften Stoßzähne, für die Wilderer die Tiere im 20. Jahrhundert beinahe ausgerottet hätten.

Fakten zum gemieteten Elefant

Inzwischen wurde der Clip gelöscht. Die Aufnahmen entstanden übrigens auf dem Elefantenhof Platschow in Ziegendorf südlich von Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern). Chef Sonni Frankello (67) bestätigt gegenüber "Bild": "Ja, das ist unsere 40-jährige Citta."

Die beiden Youtuber wollten zunächst, dass der Elefant nach Dortmund gebracht werde. Das ist etwa 500km entfernt. Ihren Fans erzählten sie dennoch, die Aufnahmen seien in ihrem Studio entstanden. Allerdings wurde die Kulisse auf dem Elefantenhof nur nachgebaut, wie Sonni Frankello in einem Instagram-Video zeigt.

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Deutliche Kritik an YouTuber

Zudem erklärten die YouTuber zu Beginn ihres Videos fälschlicherweise, es handele sich nicht um einen Zirkus-Elefanten. Dabei trat Citta jahrelang bei der Familie Frankello in der Manege auf, unter anderem für den Zirkus Krone. Die Zirkus-Dynastie betreut heute den Elefantenhof.

Miet-Elefant kostete den Streamern 3.500 Euro

Noch immer führen die Dickhäuter dort täglich Shows vor. Der Auftritt von Citta in dem Video kostete die YouTuber laut Bild unter Berufung auf Aussagen der Frankellos 3.500 Euro.

Sonni Frankello sagte zur Aktion der Youtuber: "Sie waren wirklich etwas wild. Aber unsere Elefanten sind ein paar dumme Leute gewohnt. Wenn ich gesehen hätte, dass eine Gefahr droht, hätte ich eingegriffen".

Die Tierschutzorganisation Peta verurteilte die Aktion deutlich: "Dass 2026 noch immer Elefanten 'vermietet' werden, ist ein Armutszeugnis", sagte Biologin Dr. Yvonne Würz zur "Bild". "Das Verhalten des Tieres ist komplett unnatürlich – Elefanten tanzen nicht. Jedes Kunststück ist mit gewaltvoller Dressur von klein auf auftrainiert worden."