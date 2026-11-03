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Für die "Bildung"

Für GTA 6 gibt es sogar bezahlten Urlaub

Phillip Platzer
von
Ein hohes Gebäude zeigt eine riesige GTA VI-Werbung mit Releasedatum im November 2026.
© APA/AFP/DIMITAR DILKOFF
Wer davon träumt, für den Release von "GTA 6" bezahlten Bildungsurlaub zu nehmen, bekommt eine spannende Alternative zum normalen Urlaub geboten.
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Passend zum Start des Action-Giganten wird vom 18. bis 20. November der Online-Kurs "Open World Games – Lektionen aus einer digitalen Welt" von "Dein Bildungsurlaub" angeboten. Dabei dreht sich alles um Spiele mit großen, offenen Welten, in denen Gamer weitgehend selbst entscheiden, wohin sie gehen und was sie tun. Der tägliche Unterricht dauert jeweils sechs Stunden.

Lernen mit Spielen

Doch einfach nur auf dem Sofa hängen und zocken funktioniert nicht. Die Teilnehmer erhalten konkrete Forschungsaufträge und werten ihre Beobachtungen im Anschluss aus. Im Fokus stehen dabei Storytelling, Medienkompetenz, Kreativität sowie die Zusammenarbeit, wobei das Gelernte auf den Berufsalltag übertragen werden soll. Wer lediglich spielt und am Unterricht nicht teilnimmt, riskiert sogar den Verlust seiner Teilnahmebestätigung.

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Eigene Ausrüstung nötig

Die Nutzung von "GTA 6" ist für die Teilnahme übrigens keine Pflicht. Auch ältere Titel wie "GTA 5", "Cyberpunk 2077" oder "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" können verwendet werden. Die erforderliche Technik sowie das jeweilige Spiel müssen die Teilnehmer jedoch selbst besitzen, während der Kurs aktuell 119 Euro kostet und gegebenenfalls rund 80 Euro für "GTA 6" anfallen.

Frist bereits vorbei

Möglich macht das Ganze der Bildungsurlaub, bei dem sich Arbeitnehmer für anerkannte Weiterbildungen von der Arbeit freistellen lassen können, ohne dafür den normalen Jahresurlaub zu verbrauchen. Das Gehalt läuft dabei weiter, während die Kosten für den Kurs selbst getragen werden. Ob und wie viele Tage den Beschäftigten zustehen, richtet sich nach dem jeweiligen Bundesland. Wer spontan teilnehmen möchte, kommt allerdings zu spät: Da Bildungsurlaub rechtzeitig beim Arbeitgeber eingereicht werden muss, hätte der Antrag wegen der sechswöchigen Frist bereits Anfang Oktober gestellt werden müssen. Zudem sind die verfügbaren Plätze derzeit komplett ausgebucht.

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