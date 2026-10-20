Todes-Drama: Twitch-Star stirbt an Gehirnblutung

Die deutsche Influencer-Szene trauert um Adam Wolke. Der bekannte Twitch-Streamer ist im Alter von 36 Jahren an den Folgen einer schweren Hirnblutung verstorben.

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Wie Twitch-Star Knossi (40) gemeinsam mit Freundin Verena Ullrich auf Instagram bekanntgab, erlitt Adam Wolke eine schvere Hirnblutung infolge eines geplatzten Aneurysmas. Sein Management bestätigte seinen Tod am Dienstag. Knossi und Ullrich erklärten im Posting, dass sie bis zuletzt an seiner Seite waren und ihn auf seinem letzten Weg begleiteten.

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Pionier des IRL-Streamings

Adam Wolke galt als einer der frühesten Pioniere des IRL-Streamings ("In Real Life") in Europa. Bereits 2013 übertrug er mobile Full-HD-Livestreams von unterwegs statt aus dem Zimmer. Mit seinem Format "SkylineTV LIVE" reiste er an verschiedene Orte im In- und Ausland. Zudem produzierte er aufwendige Streams für deutsche Online-Stars wie Knossi, MontanaBlack (38) und Trymacs (32). Im Jahr 2024 gewann er die Knossi-Edition von "Big Brother".

Adam Wolke mit Knossi © Getty Images

Große Anteilnahme im Netz

Zahlreiche Kollegen drückten in den sozialen Medien ihre Bestürzung aus. Katja Krasavice (30) sprach der Familie ihr Beileid aus, während Knossis Ehefrau Lia Knossalla (29) betonte, dass niemand ihn ersetzen könne. Auch Twitch-Star Max Schradin (48) äußerte sich sichtlich geschockt in einem Stream und bat darum, die Privatsphäre der Angehörigen zu schützen.