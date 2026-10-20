oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Royaler-Knall

Prinz Harry will Versöhnung mit William

Anna-Theresa Zehentleitner
von
© In Pictures via Getty Images
Prinz Harry will den Streit mit seiner Familie beilegen. Öffentlich erklärt der Herzog von Sussex, dass er sich eine Versöhnung mit seinem Bruder William wünscht. Gleichzeitig lässt er durchblicken, dass nicht alle Beteiligten daran interessiert seien.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit vier Jahren soll Harry nicht mehr mit William gesprochen haben. In einem Interview sprach er nun offen über die belastete Beziehung zu seinem Bruder und seinem Vater König Charles.

Auch interessant

Bierwirth soll neuer Casinos-CEO werden

Nationalfeiertag: Mega-Show am Heldenplatz

Uni warnt vor Kahlschlag: "Teuer sind die MINT-Fächer"

Auf die Frage, ob ihn die komplizierten Familienverhältnisse traurig machten, antwortete Harry mit Ja. Streit zwischen Geschwistern und zerbrochene Beziehungen zwischen Eltern und Kindern seien Themen, mit denen sich viele Menschen identifizieren könnten.

Dann wurde er deutlicher: "Manche wollen nicht, dass es funktioniert. Ich will, dass es funktioniert." Angesichts all dessen, was in der Welt passiere, sei Versöhnung besonders wichtig.

Harry will mit der Vergangenheit abschließen

Der 41-Jährige sprach auch darüber, wie schwer es sein könne, alte Verletzungen hinter sich zu lassen. Narben blieben zwar für immer, doch entscheidend sei, wie man mit der Vergangenheit umgehe.

Harry wolle nicht, dass familiäre Konflikte das Leben weiter bestimmen. © Getty Images

Harry wolle nicht, dass familiäre Konflikte das Leben weiter bestimmen. Es gebe bereits genug Drama in der Welt und im Alltag der Menschen, sagte er.

Wer genau seiner Ansicht nach keine Versöhnung wolle, erklärte Harry nicht. Seine Aussagen dürften dennoch erneut Fragen über das angespannte Verhältnis innerhalb der britischen Königsfamilie aufwerfen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Austria Wien lässt in Hartberg Punkte liegen

ÖVPler nach Pickerl-Affäre unter Druck

MAN könnte von Börse verschwinden - VW: Alle Optionen offen

Doch Mord? Brisante Aussage über Kurt Cobains Leiche aufgetaucht

Serbische Blütendrucker lieferten auch nach Ö

Ein Bieber-Baby für Kardashian?

DJ Ötzi: Hymnen-Duell mit Fendrich

Zahnarzt aus Velden schlägt Helene in den Charts

Prinz Harry will Versöhnung mit William

Große Trauer: Twitch-Star stirbt an Gehirnblutung