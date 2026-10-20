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Chef-Rochade

Bierwirth soll neuer Casinos-CEO werden

Niki Fellner
von
Andreas Bierwirth
© APA/HERBERT PFARRHOFER
Generationenwechsel bei Casinos Austria: Erwin van Lambaart verlässt Unternehmen im nächsten Jahr auf eigenen Wunsch. Statt ihm soll Transformations-Vorstand Andreas Bierwirth ab März übernehmen.
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Bei den Casinos Austria kündigt sich eine spannende Chef-Rochade mit einem Generationenwechsel an. "Der amtierende Generaldirektor von Casinos Austria Erwin van Lambaart (64) hat bereits im September darüber informiert, dass er nach Beendigung seines Vertrages im März 2027 für eine Vertragsverlängerung nicht zur Verfügung steht", erklärte Aufsichtsrats-Chef Robert Zadrazil in einer Aussendung. Van Lambaart war seit 2022 Vorstandsvorsitzender der Casinos Austria. Nun wolle er das Unternehmen im nächsten Jahr auf eigenen Wunsch verlassen, heißt es aus seinem Umfeld.

Ein Mann im Smoking hält eine Trophäe auf einer Bühne, während ein Kameramann filmt.
Erwin van Lambaart (Generaldirektor, Casinos Austria) bei der Sporthilfe-Gala. © GEPA pictures

Bereits am Mittwoch werden die Casinos Austria im Rahmen einer Gremiensitzung über die weitere Vorgehensweise entscheiden. Dort soll dann auch die CEO-Entscheidung fallen, erfuhr oe24.

Bierwirth soll ab März CEO-Posten übernehmen

Laut oe24-Informationen ist der derzeitige Chief Transformation Officer Andreas Bierwirth (55) Favorit als neuer CEO. Bierwirth ist seit Oktober 2025 im Vorstand der Casinos Austria und war zuvor unter anderem auch Vorstandschef bei der AUA sowie Magenta sowie im Vorstand der Erste Bank. Zudem ist Bierwirth Aufsichtsratschef von Do&Co. Beobachtern war schon beim 40-Jahre-Lotterien-Jubiläumsfest im September aufgefallen, dass Bierwirth dort neben van Lambaart eine prominente Rolle spielte.

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Der CEO-Wechsel kommt für die Casinos in einer entscheidenden Phase, in den kommenden Jahren stehen die Vergaben der neuen Glücksspielkonzessionen in Österreich an.

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