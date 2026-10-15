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Double-Gala:

NIKI-Gala 2026: LASK räumt ab – Preise für Team, Kühbauer & Kalajdzic!

SR
von
Didi Kühbauer und Peter Stöger halten gemeinsam grinsend die goldene NIKI-Trophäe auf der Bühne der Sporthilfe-Gala in den Händen.
© APA/MAX SLOVENCIK
Triumphaler Abend für den LASK bei der 30. LOTTERIEN Sporthilfe-Gala: Die Linzer räumen kräftig ab und sichern sich NIKIs als Team des Jahres, für Didi Kühbauer und Saša Kalajdžić!
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Großer Jubel und eine fabelhafte Trophäen-Ausbeute für den LASK bei der 30. LOTTERIEN Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle! Die Linzer Fußballer, die sich im Mai nach 61 Jahren das historische Double sicherten, wurden als Team des Jahres mit dem begehrten NIKI ausgezeichnet. Es ist die Krönung einer denkwürdigen Aufholjagd, nachdem die Mannschaft noch im Herbst auf dem vorletzten Tabellenplatz rangierte und sich anschließend spektakulär an die Spitze kämpfte.

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Didi Kühbauer als Trainer des Jahres und Kalajdzic-Jubel

Neben der Auszeichnung für die gesamte Mannschaft durfte sich auch Cheftrainer Didi Kühbauer über eine persönliche Ehrung freuen: Der Burgenländer, der das Team nach einem verpatzten Saisonstart übernahm und zum Double-Erfolg steuerte, wurde als Trainer des Jahres prämiert. Für ein zusätzliches Highlight sorgte LASK-Torjäger Saša Kalajdžić, der die Trophäe für den „Emotionalen Sportmoment des Jahres“ entgegennahm und damit den dreifachen NIKI-Triumph der Athletiker komplettierte.

Gala-Glanz überschattet die aktuelle LASK-Formkrise

Während im feierlichen Rahmen der Gala in Wien mit rund 1.500 Gästen aus Sport, Wirtschaft und Politik gefeiert wurde, wartet im Bundesliga-Alltag wieder harte Arbeit. Der LASK hat zuletzt fünf Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen und kämpft aktuell darum, die Form der Meistersaison zu konservieren. Dem glanzvollen Auftritt bei den NIKIs tat der aktuelle Durchhänger jedoch keinen Abbruch – der LASK war der große Abräumer des Abends.

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