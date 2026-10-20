oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Ermittlungen

Doch Mord? Brisante Aussage über Kurt Cobains Leiche aufgetaucht

SR
von
Kurt Cobain
© WireImage
Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Tod von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain sorgen neue Vorwürfe über angebliche Ungereimtheiten am Tatort für frische Diskussionen um den Fall.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit April 1994 gilt der Tod des mit 27 Jahren verstorbenen Musikers Kurt Cobain offiziell als Suizid durch einen Schuss aus einer Schrotflinte. Laut einem Bericht der New York Post sorgt nun eine Untersuchung der Antikorruptionsbehörde der Polizei von Seattle (OPA) für neues Aufsehen. Im Fokus steht der ehemalige Polizeichef Shon Barnes, der im privaten Rahmen eingeräumt haben soll, dass forensische Befunde vor Ort den behördlichen Schilderungen widersprechen.

Auch interessant

Neue Liebe für J.Lo: Sie soll Co-Star daten

"How I Met Your Mother"-Star hat geheiratet

Megan Thee Stallion: Bodyshaming nach Victoria's Secret Show

Das Star-Foto des Tages

1 / 2

20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig.

© Anadolu via Getty Images

20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman.

© Samir Hussein/WireImage

Untersuchung gegen früheren Polizeichef

Hintergrund ist ein Treffen von Barnes mit der Investigativ-Gruppe "Who Killed Kurt?" im November 2025. Als Reaktion auf die Hypothese, dass die Hand erst nachträglich an der Waffe platziert worden sein könnte, soll der damalige Polizeichef geäußert haben: "Das ist also die Erklärung – die Hand wurde erst nach dem Blutspritzen platziert." Die Gruppe aus ehrenamtlichen Ermittlern und Fachleuten sieht darin Anlass für eine umfassende Prüfung.

Nirvana
Nirvana © FilmMagic, Inc

Widersprüchliche Spuren am Tatort

Die Initiative argumentiert mit konkreten Punkten, die eine Neubewertung stützen sollen:

  • Fehlende Spuren: An der linken Hand des Musikers, die den Lauf der Schrotflinte gehalten haben soll, wurde laut den Experten kein Blut festgestellt.
  • Ungeprüfte Daten: Chef-Ermittlerin Michelle Wilkins wandte sich an die OPA mit dem Hinweis, dass vorgelegte neue Beweise von der Polizei nicht getestet worden seien.
  • Historischer Streitfall: Bereits 1995 forderte Witwe Courtney die vollständige Herausgabe aller Ermittlungsakten ohne verbleibende Kopien, was die Behörden damals ablehnten.

Der frühere Staatsanwalt Mark Larson bezeichnete das Ausbleiben weitergehender Untersuchungen als Pflichtverletzung gegenüber der Öffentlichkeit. Medienbeauftragte Bev Ireland unterstrich zudem die Forderung der Gruppe: "Arbeit dieser Art verdient sorgfältige Prüfung und eine überlegte Antwort, nicht eine oberflächliche Abfertigung."

Courtney Love und Kurt Cobain mit Tochter Frances Bean.
Courtney Love und Kurt Cobain mit Tochter Frances Bean. © Getty Images

Behörden halten an Einstufung fest

Die Polizei von Seattle hält bislang an ihren früheren Feststellungen fest. Eine Überprüfung im Jahr 2014 hatte keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben, und auch Anfang dieses Jahres teilte die Dienststelle mit, dass die Ermittlungen nicht offiziell wieder aufgenommen werden. Zu den aktuellen Vorwürfen bezüglich Barnes und der OPA-Prüfung haben die Behörden und der Betroffene bislang keine Stellungnahme abgegeben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"How I Met Your Mother"-Star hat geheiratet

Megan Thee Stallion: Bodyshaming nach Victoria's Secret Show

Sex-Beichte von Ben Affleck: "Bin zu müde!"

Neue Liebe für J.Lo: Sie soll Co-Star daten

Doch Mord? Brisante Aussage über Kurt Cobains Leiche aufgetaucht

Todes-Horror an Heiligabend: Applegate fast ermordet

Sex-Feuerwerk! Dakota packt über Rapper MGK aus

"Simpsons"-Knall: Kult-Inder Apu spricht wieder!

Taylor Swift begeistert in eisblauem Dior-Design

10 Jahre nach Überfall: Kardashian schläft nur mit Security