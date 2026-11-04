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Das steckt hinter dem neuen Pop-up im WhatsApp-Chat

Anton Petricevic
von
Ein Smartphone mit großem WhatsApp-Logo auf grünem Hintergrund.
© SOPA Images/LightRocket via Gett
Einige Nutzer haben das neueste Experiment von WhatsApp gesehen. Dabei geht es um eine neue Bildfunktion der App.
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WhatsApp testet immer wieder neue Funktionen, die möglicherweise auch die breite Masse erhalten wird. In der Android-Version der Nachrichten-App bekommen Nutzer schon jetzt Sticker-Vorschläge, die auf häufig verwendeten Emojis basieren. Wie "WABetaInfo" berichtet, soll über der Tastatur demnächst sowohl in der Android- als auch in der iOS-Version andere Medien als Vorschläge zum Senden gemacht werden.

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Die neue Funktion erscheint entweder als Popup über dem Chatfenster oder einer kurzen Vorschau von einem Foto oder Video anstelle des Kamerasymbols rechts des Eingabefelds. In beiden Fällen wird das zuletzt gespeicherte Medium in der eigenen Bibliothek ausgewählt.

Funktion ist automatisch aktiviert

Wenn auf den Medienvorschlag geklickt wird, wird dieser nicht sofort gesendet. Er wird im Chat angezeigt und kann vor dem Absenden noch einmal kontrolliert werden.

Das Feature befindet sich aktuell in der Testphase. Nach der Einführung soll die Funktion bei allen Nutzern automatisch aktiviert sein. Die Deaktivierung erfolgt manuell. Dafür müssen Nutzer unter "Einstellungen" gehen und auf "Chats" klicken. Dort kann mit einem Klick auf "Aktuelle Medienvorschläge" die Funktion ein- oder ausgeschaltet werden.

In den kommenden Wochen soll der Rollout stufenweise erfolgen.

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