Hacker-Angriff auf Casinos Austria

Nach einem Hacker-Angriff auf einen IT-Dienstleister von Casinos Austria müssen Kunden um ihre persönlichen Daten bangen.

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Unbekannte verschafften sich Anfang November Zugriff auf Server der INCERT eTourismus GmbH & Co KG, die den technischen Betrieb des Online-Shops verantwortet. Dabei könnten auch sensible Kundendaten und Informationen zu gekauften Gutscheinen abgegriffen worden sein.

Casinos Austria hat betroffene Kunden bereits per E-Mail über den Sicherheitsvorfall informiert. Die Angreifer sollen zwischen dem 2. und 5. November 2026 unbefugt auf die Systeme des Dienstleisters zugegriffen haben. Am 5. November wurde die Sicherheitslücke geschlossen. Welche und wie viele Datensätze tatsächlich betroffen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.

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Diese Kundendaten könnten betroffen sein

Betroffen sein könnten Personen, die im Online-Shop Gutscheine gekauft haben. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten die Hacker folgende Informationen erbeutet haben:

Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum

Wohnadresse

E-Mail-Adresse und Telefonnummer

Bestelldaten und Gutscheincodes

Eine wichtige Entwarnung gibt es zumindest bei den Zahlungsinformationen: Kreditkarten- und Bankdaten seien nicht betroffen. Diese würden im Online-Shop nicht gespeichert.

Gefahr durch gefälschte Nachrichten und Identitätsbetrug

Besonders problematisch könnte sein, dass Kriminelle die gestohlenen Informationen für gezielte Betrugsversuche nutzen. Mit echten Bestelldaten lassen sich täuschend echt wirkende E-Mails, SMS oder Telefonanrufe erstellen. Betroffene könnten beispielsweise Nachrichten erhalten, die sich konkret auf einen Gutschein oder eine frühere Bestellung beziehen.

Darüber hinaus besteht die Gefahr eines Identitätsmissbrauchs. Mit den persönlichen Informationen könnten Betrüger versuchen, Bestellungen unter fremdem Namen aufzugeben.

Sicherheitslücke geschlossen – Ermittlungen laufen weiter

Der IT-Dienstleister hat nach Bekanntwerden des Angriffs technische Maßnahmen gesetzt. Dazu zählen das Schließen der Sicherheitslücke, der Austausch von Zugangsdaten und eine verstärkte Überwachung der Systeme.

Auch die Österreichische Datenschutzbehörde wurde bereits vom Dienstleister informiert. Casinos Austria kündigte ebenfalls eine Meldung des Vorfalls an. Gemeinsam mit dem IT-Unternehmen wird weiterhin untersucht, welche Kundendaten tatsächlich in fremde Hände gelangt sein könnten.

Casinos Austria warnt vor Betrugsversuchen

Kunden sollten in den kommenden Wochen besonders aufmerksam sein. Vor allem Nachrichten, die angeblich mit einem Gutscheinkauf oder einer Bestellung bei Casinos Austria zusammenhängen, sollten kritisch geprüft werden.

Das Unternehmen betont, niemals per E-Mail, SMS oder Telefon zur Bekanntgabe von Passwörtern oder Kreditkartendaten aufzufordern oder auf diesem Weg Zahlungen zu verlangen. Unerwartete Links und Anhänge sollten keinesfalls geöffnet werden.

Auch ungewöhnliche Rechnungen, Mahnungen oder Paketlieferungen für Bestellungen, die man selbst gar nicht aufgegeben hat, können auf einen möglichen Datenmissbrauch hindeuten.