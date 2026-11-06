Austrian Airlines führt Kontopflicht für Online-Check-in ein

Fluggäste von Lufthansa, Austrian Airlines und weiteren Konzerngesellschaften müssen sich auf eine wesentliche Änderung beim Einchecken einstellen. Das bloße Aufrufen der Buchung mit Buchungscode und Nachnamen reicht künftig nicht mehr aus: Ein registriertes Kundenkonto wird verpflichtend.

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Bislang genügte vor dem Abflug der rasche Zugriff über das Smartphone: Buchungscode eingeben, Sitzplatz bestätigen und die Bordkarte direkt abspeichern. Damit sparten Passagiere ohne Aufgabegepäck wertvolle Zeit am Flughafen. Diese Praxis schränkt der Lufthansa-Konzern nun deutlich ein.

Für den digitalen Check-in sowie für Online-Buchungen wird ein zentrales Profil namens "Travel ID" zur festen Voraussetzung. Die Neuerung gilt einheitlich über alle Webseiten und Smartphone-Applikationen der beteiligten Fluggesellschaften der Gruppe. Betroffen sind folgende Fluglinien:

Austrian Airlines (AUA)

Lufthansa

Swiss

Brussels Airlines

Air Dolomiti

Edelweiss

Discover Airlines

Stufenplan: Wann die Registrierungspflicht greift

Die Umstellung auf das verpflichtende Travel-ID-Profil erfolgt nicht schlagartig, sondern wird über einen mehrwöchigen Zeitplan in vier Phasen umgesetzt. Ausschlaggebend für die Pflicht sind das Abflugdatum und der Abflugort:

Bereits seit 20. Oktober: Pflicht bei Online-Buchungen mit Abflug im Schengen-Raum (mit Ausnahme von Deutschland, Österreich und der Schweiz).

Pflicht bei Online-Buchungen mit Abflug im Schengen-Raum (mit Ausnahme von Deutschland, Österreich und der Schweiz). Bereits seit 2. November: Gültig in Österreich, in Deutschland (ausgenommen die Drehkreuze Frankfurt und München), in der Schweiz (ausgenommen Zürich) sowie in europäischen Ländern außerhalb des Schengen-Raums wie etwa Großbritannien.

Gültig in Österreich, in Deutschland (ausgenommen die Drehkreuze Frankfurt und München), in der Schweiz (ausgenommen Zürich) sowie in europäischen Ländern außerhalb des Schengen-Raums wie etwa Großbritannien. Ab 16. November: Ausweitung auf Flüge ab München, Zürich, den USA, Kanada und Mexiko.

Ausweitung auf Flüge ab München, Zürich, den USA, Kanada und Mexiko. Ab 30. November: Einbindung von Frankfurt und allen verbleibenden weltweiten Regionen (damit weltweite Pflicht für Online-Buchungen).

Registrierungsablauf und Erleichterungen für Mitreisende

Für die Erstellung des Profils müssen Nutzer persönliche Basisdaten angeben. Dazu zählen der vollständige Name, eine gültige E-Mail-Adresse sowie das Geburtsdatum. Nach Vergabe eines Passworts wird der Zugang über einen Bestätigungslink per E-Mail aktiviert. Optional können Zahlungsdaten und Ausweisdokumente hinterlegt werden, um spätere Buchungsvorgänge zu beschleunigen. Eine automatische Teilnahme am Vielfliegerprogramm Miles & More ist damit nicht verknüpft – diese bleibt weiterhin freiwillig.

Erleichterungen sieht das System für Familien und Gruppen vor: