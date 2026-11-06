Neue Regeln
Austrian Airlines führt Kontopflicht für Online-Check-in ein
Bislang genügte vor dem Abflug der rasche Zugriff über das Smartphone: Buchungscode eingeben, Sitzplatz bestätigen und die Bordkarte direkt abspeichern. Damit sparten Passagiere ohne Aufgabegepäck wertvolle Zeit am Flughafen. Diese Praxis schränkt der Lufthansa-Konzern nun deutlich ein.
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Für den digitalen Check-in sowie für Online-Buchungen wird ein zentrales Profil namens "Travel ID" zur festen Voraussetzung. Die Neuerung gilt einheitlich über alle Webseiten und Smartphone-Applikationen der beteiligten Fluggesellschaften der Gruppe. Betroffen sind folgende Fluglinien:
- Austrian Airlines (AUA)
- Lufthansa
- Swiss
- Brussels Airlines
- Air Dolomiti
- Edelweiss
- Discover Airlines
Stufenplan: Wann die Registrierungspflicht greift
Die Umstellung auf das verpflichtende Travel-ID-Profil erfolgt nicht schlagartig, sondern wird über einen mehrwöchigen Zeitplan in vier Phasen umgesetzt. Ausschlaggebend für die Pflicht sind das Abflugdatum und der Abflugort:
- Bereits seit 20. Oktober: Pflicht bei Online-Buchungen mit Abflug im Schengen-Raum (mit Ausnahme von Deutschland, Österreich und der Schweiz).
- Bereits seit 2. November: Gültig in Österreich, in Deutschland (ausgenommen die Drehkreuze Frankfurt und München), in der Schweiz (ausgenommen Zürich) sowie in europäischen Ländern außerhalb des Schengen-Raums wie etwa Großbritannien.
- Ab 16. November: Ausweitung auf Flüge ab München, Zürich, den USA, Kanada und Mexiko.
- Ab 30. November: Einbindung von Frankfurt und allen verbleibenden weltweiten Regionen (damit weltweite Pflicht für Online-Buchungen).
Registrierungsablauf und Erleichterungen für Mitreisende
Für die Erstellung des Profils müssen Nutzer persönliche Basisdaten angeben. Dazu zählen der vollständige Name, eine gültige E-Mail-Adresse sowie das Geburtsdatum. Nach Vergabe eines Passworts wird der Zugang über einen Bestätigungslink per E-Mail aktiviert. Optional können Zahlungsdaten und Ausweisdokumente hinterlegt werden, um spätere Buchungsvorgänge zu beschleunigen. Eine automatische Teilnahme am Vielfliegerprogramm Miles & More ist damit nicht verknüpft – diese bleibt weiterhin freiwillig.
Erleichterungen sieht das System für Familien und Gruppen vor:
- Gemeinsamer Check-in: Eine einzige Person kann über ihr Konto alle Reisenden einchecken, die unter derselben Buchungsnummer laufen.
- Hilfe durch Dritte: Personen mit Behinderung oder Reisende ohne digitale Vorkenntnisse können von Angehörigen oder Begleitpersonen über deren Travel ID eingecheckt werden.
- Geltende Ausnahmen: Gruppenbuchungen sowie bestimmte Pauschal- und Charterreisen sind von der Kontopflicht ausgenommen. Zudem bleibt der klassische Check-in an den Schaltern und Automaten direkt am Flughafen weiterhin ohne Registrierung möglich.
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