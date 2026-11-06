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Riesige Summe

7,5 Milliarden! Apple geht bei KI-Ausbau "All-In"

Phillip Platzer
von
Vier neue MacBook Pro Laptops stehen unter einem leuchtenden Apple-Logo aufgereiht.
© EPA
Mit einer milliardenschweren Anleihe sammelt Apple frisches Geld für den Ausbau seiner Infrastruktur rund um Künstliche Intelligenz (KI) ein.
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Der Konzern nimmt über die Platzierung von Schuldtiteln rund 7,5 Milliarden Dollar (6,68 Mrd. Euro) auf, wie am Donnerstag (Ortszeit) aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Dokument hervorgeht. Damit folgt Apple dem Beispiel anderer großer Technologiekonzerne.

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Diese leihen sich derzeit enorme Summen am Kapitalmarkt, um teure Rechenzentren und Cloud-Kapazitäten für den KI-Boom zu finanzieren, obwohl die Branche traditionell eher auf ihre Barreserven setzt.

Die aktuelle Emission umfasst sieben Tranchen mit Laufzeiten zwischen 2026 und 2036, die teils fest und teils variabel verzinst sind. Organisiert wird die Platzierung einem Bloomberg-Bericht zufolge von einem Bankenkonsortium, dem unter anderem Goldman Sachs, die Bank of America, JPMorgan und die Deutsche Bank angehören. Apple selbst äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorhaben. Zuletzt war der Konzern im Mai 2025 am Anleihemarkt aktiv und hatte sich damals 4,5 Milliarden Dollar besorgt.

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