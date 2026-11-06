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Wegen Paketsteuer: Österreicher denken beim Einkauf um

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Ein Paketzusteller transportiert mehrere Kartons auf einer Sackkarre durch die Stadt.
© APA/ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN
Die mit 1. Oktober eingeführte nationale Paketsteuer auf Online-Bestellungen bei großen Versandhändlern hat bei den Österreichern offenbar zu einem Umdenken geführt.
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Laut Umfrage des Spectra-Marktforschungsinstituts in Linz hat ein Viertel der Paketempfänger sein Verhalten "seither bereits aktiv verändert oder planen dies zu tun", so das am Freitag präsentierte Umfrageergebnis. 37 Prozent bewerteten die Steuer von 2,40 Euro als "sehr negativ".

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Ein Viertel der Befragten geht davon aus, dass sich die Paketsteuer positiv auf den stationären Handel auswirke, wenngleich sich aber nur fünf Prozent "sehr sicher" zeigten. Spectra hat von 19. bis 23. Oktober 500 Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren telefonisch befragt.

In der Gruppe derjenigen, die ihr Einkaufsverhalten ändern bzw. ändern wollen (26 Prozent/88 Personen), gaben 78 Prozent an, sich vor jeder Bestellung genauer zu überlegen, ob sie die Ware brauchen. Zwei Drittel bestellen "größere Warenkörbe auf einmal", um die Steuerlast pro Paket zu optimieren, so die Linzer Meinungsforscher. 53 Prozent von ihnen kaufen weniger über das Internet und 49 Prozent wieder mehr vor Ort oder setzen auf gemeinsame Sammelbestellungen im privaten und kollegialen Umfeld.

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