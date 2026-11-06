Knalleffekt: Amazon streicht beliebten Prime-Vorteil

Schon am 11. November läuft der Vorteil aus.

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Für viele Prime-Kunden gehörten kostenlose Essenslieferungen zu den praktischen Extras ihrer Mitgliedschaft. Doch damit ist bald Schluss: Amazon und Lieferando beenden ihre bisherige Zusammenarbeit. Ab 11. November wird der Vorteil deutlich eingeschränkt. Eine zeitlich begrenzte Ersatzlösung soll den Übergang erleichtern.

Seit Juni 2024 konnten Amazon-Prime-Mitglieder bei teilnehmenden Restaurants über Lieferando ohne zusätzliche Liefergebühr bestellen. Dafür musste der Warenkorb mindestens 15 Euro umfassen und das Amazon-Konto mit dem Lieferando-Konto verknüpft sein.

Am 11. November 2026 läuft das bisherige Angebot aus. Kunden, die den Vorteil nutzen, werden laut Bericht per E-Mail und über die Amazon-Website informiert.

Die Ankündigung auf der Amazon-Seite © Amazon

Übergangsangebot gilt nur drei Monate

Ganz ohne Vergünstigung stehen betroffene Nutzer zunächst nicht da. Ab 12. November soll für angeschriebene Kunden eine dreimonatige Übergangslösung über das Treueprogramm Lieferando+ bereitstehen. Dabei werden jeweils fünf kostenlose Lieferungen pro 30-Tage-Zeitraum gewährt. Das Kontingent wird automatisch erneuert. Über die gesamte Laufzeit sind damit höchstens 15 gebührenfreie Lieferungen möglich.

Eine eigene Anmeldung oder Aktivierung soll laut Kundeninformation nicht erforderlich sein. Der Vorteil wird demnach automatisch im Bereich "Mein Lieferando+" in der App angezeigt. Ob sämtliche bisherigen Teilnehmer das Ersatzangebot erhalten, ist allerdings noch offen.

Für Vielbesteller wird es teurer

Nach Ablauf der 90 Tage ist auch mit dem Ersatzangebot Schluss. Wer regelmäßig Essen bestellt, muss dann wieder mit den üblichen Lieferkosten rechnen. Während Prime-Mitglieder bisher unbegrenzt von kostenlosen Lieferungen profitieren konnten, ist die Vergünstigung künftig sowohl zeitlich als auch mengenmäßig begrenzt.