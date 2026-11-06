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GP in Katar

Notfall-Plan: Das müssen F1-Stars bei Drohnen-Angriffen machen

Phillip Platzer
von
Ein Aston Martin Safety Car fährt vor einem McLaren-Formel-1-Auto auf einer Rennstrecke bei Nacht.
© Getty Images
Die Veranstalter der MotoGP sowie des Formel-1-Grand-Prix von Katar haben den Teams und Verantwortlichen eine Liste mit verpflichtenden Instruktionen für den Fall eines militärischen Angriffs vorgelegt.
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Den Teams und den Verantwortlichen vor Ort wurden detaillierte Verhaltensregeln übermittelt. Die erste Grundregel besagt, sich unverzüglich an einen geschützten Ort zu begeben. Dabei soll weder aus dem Fenster geschaut noch sollen Aufnahmen gemacht werden, während die Situation lediglich beobachtet werden soll.

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Verhalten im Hotel und an der Rennstrecke

Für den Aufenthalt im Hotel zu jeder Tages- und Nachtzeit gilt, dass die Treppe genutzt werden muss, um den vorgesehenen Sicherheitsbereich aufzusuchen, wobei Aufzüge nicht benutzt werden dürfen. Kann dieser Bereich nicht rechtzeitig erreicht werden, ist auf der Etage ein innenliegender Bereich nahe des Treppenhauses oder der Aufzüge abseits von Fenstern an einer Innenwand aufzusuchen. Wer das Zimmer nicht verlassen kann, hat in geduckter Haltung auf der vom Fenster abgewandten Seite zu verharren. An der Rennstrecke ist das mit dem Team vereinbarte feste Gebäude aufzusuchen, während Zelte, offene Fahrerlagerbereiche und Gebäude mit Glasfassaden gemieden werden müssen.

Verhaltensweisen im Freien und in Fahrzeugen

Personen im Freien müssen das nächstgelegene Gebäude aufsuchen oder sich, falls kein Gebäude nahe ist, in die Hocke begeben und den Kopf schützen. Wer sich in einem Fahrzeug befindet, muss anhalten und das nächstgelegene Gebäude aufsuchen. Ist kein Gebäude in der Nähe, muss das Fahrzeug verlassen, sich in die Hocke begeben und der Kopf geschützt werden.

Maßnahmen nach Ablauf der Wartezeit

An allen Orten ist für mindestens 10 Minuten zu verharren oder bis eine offizielle Entwarnung vorliegt, wobei der jeweils spätere Zeitpunkt maßgeblich ist. Im Anschluss dürfen Trümmerteile weder berührt noch fotografiert werden und sind den örtlichen Rettungskräften zu melden. Zudem muss eine Meldung beim eigenen Team oder der Gruppe erfolgen, um die Sicherheit aller zu bestätigen.

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