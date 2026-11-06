"Imperial Lights" feiert Comeback in Schönbrunn

Im Schlosspark Schönbrunn gehen wieder Tausende Lichter an. Bei "Imperial Lights" warten heuer neue Installationen, eine große Lichtshow und ein Meer aus leuchtenden Rosen.

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Tausende Lichter, prachtvolle Installationen und ein ganzes Meer aus leuchtenden Rosen verwandeln den Schlosspark Schönbrunn wieder in eine winterliche Lichterwelt. Am Freitag, 6. November, startet "Imperial Lights" in die zweite Saison. Bis zum 6. Jänner 2027 können Besucher bei einem abendlichen Rundgang durch den Park die Geschichte der Monarchie auf besondere Weise erleben.

Im Bereich des Kronprinzengartens und darüber hinaus erwarten die Gäste zahlreiche Lichtinstallationen, die eigens für die UNESCO-Welterbestätte entworfen worden sind. Barocke Motive und kaiserliche Throninsignien erinnern an die prunkvolle Vergangenheit Schönbrunns. Zu den Höhepunkten zählt auch Wiens größte Sound-to-Light-Show, bei der Musik und Lichteffekte aufeinander abgestimmt sind.

Mehr als 5.000 leuchtende Rosen

Eine der großen Neuerungen in diesem Winter ist eine Installation aus mehr als 5.000 leuchtenden Rosen. Sie bilden ein romantisches Lichtermeer und bringen den Schlosspark auch in der kalten Jahreszeit zum Blühen. Dazu kommen weitere neue Garteninstallationen, die den Rundgang ergänzen.

Für den Spaziergang sollten Besucher rund 60 bis 90 Minuten einplanen. Wer sich zwischendurch aufwärmen oder eine Pause einlegen möchte, kann sich bei kleinen Snacks, Punsch, Glühwein und alkoholfreien Getränken stärken.

Täglich ab 16.30 Uhr geöffnet

"Imperial Lights" ist bis einschließlich 6. Jänner 2027 täglich ab 16.30 Uhr zu sehen. Der Eingang befindet sich beim Meidlinger Tor. Da öffentliche Parkplätze rund um Schönbrunn nur begrenzt verfügbar sind, empfehlen die Veranstalter die Anreise mit den Öffis. Als Anbindung wird die U4-Station Schönbrunn genannt.