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Tausende Besucher

Absage: Kult-Krampuslauf fällt heuer aus

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Eine Perchtenfigur mit Maske und Hörnern hält eine Fackel, Menschen stehen dahinter und schauen zu.
© Getty Images
Schlechte Nachrichten für alle Krampuslauf-Fans: Der große Perchtenlauf in Lebing in der Oststeiermark wird heuer nicht stattfinden.
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In den vergangenen Jahren lockte das Spektakel zwischen 3.000 und 4.000 Besucher an und zählte damit zu den größten seiner Art in der Region. Doch hohe Kosten, strenge Auflagen und vor allem fehlende Helfer machen eine Fortsetzung schwierig. Stattdessen soll es Anfang Jänner eine neue Veranstaltung in Anger geben.

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Thomas Mauerhofer, Obmann des Veranstaltervereins "Rabenwalder Bergteifl", bestätigte das endgültige Aus für den diesjährigen Lauf gegenüber der Kleinen Zeitung. "Heuer mussten wir uns dagegen entscheiden, weil wir es personell nicht hätten stemmen können", erklärte Mauerhofer. Auch die Zusammenarbeit mit Partnervereinen sei schwieriger geworden. Einige Gruppen hätten sich zurückgezogen oder eigene Veranstaltungen organisiert. Für den kleinen Verein sei die Durchführung alleine nicht zu bewältigen gewesen.

Person in gruseligem Perchtenkostüm mit Fackel bei einer Winterparade in Kärnten, Österreich.
© Getty Images

Neue Veranstaltung am 3. Jänner

Ganz auf das Brauchtum verzichten müssen Besucher allerdings nicht. Gemeinsam mit den Stocksportlern aus Anger planen die "Rabenwalder Bergteifl" für den 3. Jänner eine neue Veranstaltung in der Stocksporthalle.

Dabei soll es ausdrücklich keinen klassischen Perchten- oder Krampuslauf geben. Stattdessen werden zwischen acht und zehn traditionelle Figuren aus den Raunächten vorgestellt und erklärt – darunter Perchten, Krampusse, der Nikolaus und die Pudelmutter.

Person in furchterregendem Krampus-Kostüm mit Hörnern bei der Krampuslauf-Parade in Villach.
© Getty Images

"Wir sehen uns als Brauchtums-, nicht als Perchtenverein", betont Mauerhofer. Die Veranstaltung soll bewusst ruhiger gestaltet werden: Auf Absperrgitter und Pyrotechnik wird verzichtet.

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