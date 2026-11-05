Grazer Krampuslauf so früh wie nie

Am 08. November durchbrechen die Krampusse die gewohnte Ordnung.

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Graz wird am Sonntag, 8. November, zum Schauplatz eines der großen Brauchtumsevents des Herbstes. Beim Grazer Krampuslauf verwandeln sich der Karmeliterplatz und der Freiheitsplatz in eine eindrucksvolle Kulisse für zahlreiche Krampusgruppen, aufwendig gestaltete Masken und traditionelle Kostüme.

Bereits ab 14 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Am Freiheitsplatz steht insbesondere das Kinder- und Familienprogramm im Mittelpunkt. Am Karmeliterplatz sorgen Live-Musik und ein DJ für Unterhaltung und stimmen auf den Höhepunkt des Tages ein. Auch die "The Voice of Germany"-Teilnehmerin TORIA ist mit einem musikalischen Auftritt angekündigt.

Um 18 Uhr ist Startschuss

Um 18 Uhr fällt schließlich der Startschuss für den eigentlichen Krampuslauf. Zahlreiche Gruppen ziehen mit ihren kunstvoll gefertigten Masken und Kostümen durch die Grazer Innenstadt und lassen jahrhundertealtes Brauchtum auf eindrucksvolle Weise lebendig werden. Videowalls an beiden Veranstaltungsplätzen sollen dafür sorgen, dass das Geschehen auch abseits der unmittelbaren Laufstrecke gut mitverfolgt werden kann.

Aufgrund von Bauarbeiten

Der diesjährige Termin ist ungewöhnlich früh angesetzt. Üblicherweise erreicht das Krampusbrauchtum rund um den 5. Dezember seinen Höhepunkt. Laut Veranstalter wurde der Grazer Lauf aufgrund von Bauarbeiten und Terminkollisionen bereits auf den 8. November vorverlegt. Unter dem Motto "Noch größer, noch spektakulärer" soll das Brauchtum dennoch in gewohnter Form weitergeführt werden.