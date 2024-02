Telekom Austria: Sattes Gewinnplus 2023

Die börsennotierte Telekom Austria hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 ein Nettoergebnis von 646 Mio. (2022: 635 Mio. Euro) erzielt.

Das entspricht einem Plus von 1,8 Prozent. Der Umsatz kletterte von 5,01 um 4,9 Prozent auf 5,3 Mrd. Euro, geht aus dem am Dienstagabend veröffentlichten Jahresfinanzbericht des teilstaatlichen Konzerns hervor. Der Dividendenvorschlag liegt bei 0,36 Euro. Fürs neue Geschäftsjahr wird ein Umsatzplus von 3 bis 4 Prozent erwartet.

"Wir haben im Gesamtjahr 2023 erneut eine solide operative und finanzielle Leistung erbracht", so Konzernchef Alejandro Plater mit Verweis aufs Umsatzplus. "Die Serviceumsätze wuchsen in allen Märkten mit Ausnahme des währungsbedingten Rückgangs in Belarus." Der Dividendenvorschlag werde daher gegenüber dem Vorjahr um 4 Cent auf 0,36 Euro erhöht.

"Die Serviceumsätze verzeichneten im Gesamtjahr ein Plus von 4,4 Prozent", ergänzte Vize-CEO Thomas Arnoldner. "Eine solide Entwicklung des Lösungs- und Konnektivitätsgeschäfts und die Implementierung wertsteigernder Maßnahmen in den meisten Märkten trugen dazu bei."

Im Mobilfunk erhöhte sich die Zahl der Teilnehmer um 5,6 Prozent auf insgesamt 25 Millionen Ende 2023. Das Wachstum wurde vor allem durch den Zuwachs im M2M-Geschäft getrieben, so die Telekom Austria. Die RGU - sogenannte umsatzgenerierende Einheiten - stiegen um 1,1 Prozent und liegen nun insgesamt bei rund 6,3 Millionen.