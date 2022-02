Es ist höchste Zeit, ALLES aufzusperren

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Am Montag hat ÖSTERREICH als Erstes auch bei uns einen Freedom Day gefordert. Die Regierung hat unsere Idee nun – endlich – aufgegriffen. Kommende Woche sollen beim Gipfel mit den Landeshauptleuten die nächsten Öffnungsschritte verkündet werden.

Dort braucht es die große Öffnungsansage für unser Land. Bitte nicht wieder irgendwelche halben Lockerungen und wirre neue Corona-Regeln. Es ist höchste Zeit, im März wieder ALLES aufzusperren.

Keine Sperrstunde und Beschränkungen mehr für Gastro und Tourismus.

Weg mit den Masken in den Schulen – unsere Kinder haben in den letzten zwei Jahren genug gelitten.

Weg mit 3G in allen Bereichen (auch am Arbeitsplatz).

Nachtgastro, Veranstaltungen und Co. müssen wieder öffnen dürfen. Die Regierung muss uns endlich wieder unser normales Leben zurückgeben. So wie es derzeit fast alle Länder in Europa machen.

Die Lage in den Spitälern ist weiter stabil und mit dem einkehrenden Frühling wird sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen deutlich reduzieren. Es gibt also keinen Grund mehr für Beschränkungen.

Wenn Regierung und Landeschefs mutig sind, dann kippen sie beim Gipfel kommende Woche auch gleich die zahnlose Impfpflicht. Dieses Gesetz ist ein Rohr­krepierer, das in der jetzigen Form ohnehin nichts bringt und laut führenden Rechtsexperten verfassungswidrig ist.

Also bitte, liebe Regierung: Keine halben Sachen mehr, keine komplizierten neuen Corona-Regeln mehr. Sperrt das Land auf, gebt uns unsere Freiheit zurück. Und macht den 1. März zum ECHTEN Freedom Day!