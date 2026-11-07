Steiermark
Tödlicher Frontalcrash: Pkw-Lenker (38) verstorben
Der 38-jährige Südoststeirer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Kirchberg an der Raab auf die Gegenfahrbahn.
PKW in Straßengraben geschleudert
Dort prallte sein Auto ungebremst frontal in einen entgegenkommenden, unbesetzten Reisebus, der von einem 48-jährigen Mann gelenkt wurde, wie die Polizei berichtet.
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Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den rechten Straßengraben geschleudert. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Obwohl die Rettungskette sofort eingeleitet wurde, konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die alarmierten Feuerwehren Berndorf, Kirchberg und Rohr an der Raab mussten den Verstorbenen mit schwerem Gerät aus dem Wrack schneiden. Der 48-jährige Buslenker blieb unverletzt.
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