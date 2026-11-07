Hacker griffen Brenner Basistunnel an

Großer Cyber-Schock um das wichtigste Nadelöhr Europas. Wie jetzt bekannt wurde, ist die Betreibergesellschaft des Brenner-Basistunnels (BBT SE) Opfer einer großangelegten Hacker-Attacke geworden.

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Die Täter haben offenbar tonnenweise sensible Daten erbeutet – und drohen jetzt mit dem Darknet.

Gruppe "Everest" im Verdacht

Unbekannte Cyber-Kriminelle haben laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" die Server des Bauprojekts infiltriert. Nach ersten Informationen der Ermittler soll eine russischsprachige Ransomware-Gruppe namens "Everest" hinter dem Angriff stecken. Das bestätigte eine Sprecherin der Gesellschaft gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Sofort nach Entdeckung des Daten-Lecks wurden die betroffenen Server isoliert und die Notbremse gezogen. Mittlerweile hat auch der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Ob bereits Forderungen der Kriminellen eingegangen sind oder ob verhandelt wird, dazu schweigt die BBT SE.