Bekannte November-Bauernregel soll Winter-Wetter vorhersagen

Mit dem voranschreitenden Spätherbst wächst in Österreich die Spannung auf den bevorstehenden Winter. Ob Schneemassen und klirrender Frost bevorstehen oder ob die Saison überdurchschnittlich mild verläuft, soll laut einer traditionsreichen Bauernregel bereits am 19. November entschieden werden.

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Im traditionellen Bauernkalender nimmt der 19. November eine prominente Rolle ein. Es handelt sich um den Gedenktag der heiligen Elisabeth von Thüringen, der seit Jahrhunderten zu den sogenannten Lostagen gezählt wird. An diesen Schlüsseldaten des Jahres leiteten Landwirte früher langfristige Tendenzen für die Witterung der Folgemonate ab.

Besonders vor Beginn der kalten Jahreszeit waren solche Beobachtungen für die landwirtschaftliche Planung von zentraler Bedeutung. Plötzliche Frosteinbrüche, anhaltende Kälteperioden oder starker Schneefall hatten unmittelbare Auswirkungen auf die Feldbestellung, das Vieh und das Einteilen der knappen Wintervorräte.

Die überlieferten Wetter-Sprüche zur heiligen Elisabeth

Zwei markante Sprüche fassen die historische Wetterbeobachtung rund um den Gedenktag prägnant zusammen:

"Sankt Elisabeth zeigt an, was der Winter für ein Mann." Dieser Spruch vergleicht die Härte des Winters mit den Wetterverhältnissen am 19. November. Zeigt sich der Tag eisig, windig und verschneit, deutete dies nach altem Volksglauben auf eine extreme, frostige Periode hin.

Dieser Spruch vergleicht die Härte des Winters mit den Wetterverhältnissen am 19. November. Zeigt sich der Tag eisig, windig und verschneit, deutete dies nach altem Volksglauben auf eine extreme, frostige Periode hin. "Es kündigt die Elisabeth, was für ein Winter vor uns steht." Eine variierende Formulierung desselben Prinzips, wonach mildes, regenreiches Wetter an diesem Lostag eine vergleichsweise zahme und schneearme Witterung verspricht.

Da der 19. November genau in das Übergangsfenster fällt, in dem kalte arktische Luftmassen erstmals dauerhaft nach Mitteleuropa vordringen können, galt das Datum historisch als Stimmungsbarometer für die beginnende Frostperiode.

Was Meteorologen zu den historischen Lostagen sagen

Aus naturwissenschaftlicher Sicht der modernen Meteorologie lässt sich eine belastbare Prognose für einen gesamten Winter nicht auf die Witterung eines einzelnen Kalendertages stützen: