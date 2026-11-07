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Winter-Prognose

Hundertjähriger Kalender verrät, wann der erste Schnee fällt

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Zwei Personen gehen bei starkem Schneefall mit einem Regenschirm durch Kitzbühel.
© Getty Images
Wann kommt der erste Schnee? Wenn es nach dem 100-jährigen Kalender geht, müssen sich Wintersportfans noch etwas gedulden.
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Der traditionelle Wetterkalender sagt für Österreich einen winterlichen Dezemberbeginn voraus. Bereits Anfang des Monats soll es kräftig schneien.

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Schneereicher Dezember

Konkret kündigt der Kalender für den 1. Dezember viel Schnee auf zunächst nassem Boden an. Auch am 5. Dezember soll es erneut größere Schneemengen geben. Danach wird es laut der Überlieferung deutlich kälter: Vom 7. bis zum 19. Dezember soll eine ausgeprägte Kältephase bevorstehen.

Ein orangefarner Schneepflug räumt während starkem Schneefall eine verschneite Straße frei.
© Getty Images/iStockphoto

Besonders interessant ist die Prognose für die höheren Lagen: Zwischen dem 20. und 28. Dezember soll dort erstmals Schnee fallen, der auch liegen bleibt. Gegen Jahresende erwartet der Kalender schließlich weitere Schneefälle und eisige Temperaturen.

Winter-Prognose

In seiner Jahreszeitenprognose beschreibt der 100-jährige Kalender den Winterbeginn ebenfalls mit Anfang Dezember. Anschließend soll es bis in den Februar hinein kalt bleiben und immer wieder schneien.

Allerdings ist Vorsicht geboten: Der 100-jährige Kalender beruht auf historischen Überlieferungen und nicht auf wissenschaftlichen Wettermodellen. Seine Angaben sind daher keine verlässliche Vorhersage. Ob und wann der Schnee tatsächlich kommt, müssen die aktuellen Wetterprognosen zeigen.

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